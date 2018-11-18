Ещё
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Несокрушимый
Исторический, Драма, Военный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Полосатый рейс"
Поклонники советский фильмов знают свои любимые картины буквально до каждой реплики. Пересмотренные до дыр, эти ленты до сих пор невероятно популярны.
Многие из культовых фильмов, снятых в СССР, давно разобраны на цитаты. Мы прекрасно помним их сюжеты, знаем имена героев… Стоп! А так ли хорошо мы их помним, на самом деле? Нет, разумеется, как зовут главных героев фильма "Девчата" или "Кавказской пленницы", всем, кто хотя бы раз смотрел эти картины, конечно известно. А вот как обстоят дела с другими персонажами? Ведь многие из них настолько же известны.
Но почему-то их имена их памяти стираются…
Это общая особенность всех второстепенных ролей: даже самые харизматичные персонажи запоминаются только своими яркими цитатами. При этом многие детали зритель просто забывает.
А вы помните, например, как звали старшего помощника капитана в фильме "Полосатый рейс"?
Предлагаем вам проверить свою память и внимательность и ответить на вопросы нашего теста.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых уволили в разгар съемок1
«Берегите женщин»: как сложилась жизнь актрис
Зарубежные фильмы, ставшие хитами в СССР
Чем теперь занимаются актеры сериала «Глухарь»22
Названы лучшие постельные сцены из кино3
Видео
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
01:02
Вышел последний фильм Веры Глаголевой
Фильмы
02:18
Паулина Андреева играет робота в новом сериале
Сериалы
08:16
Ведущего побрили в прямом эфире телешоу
ТВ
08:37
Недооцененные ленты российских режиссёров
Фильмы
14:24
Самые ожидаемые кинопремьеры 2019 года
Фильмы
00:30
Что стало с завучем из «Физрука»
Актеры
11:42
Как выглядели советские актеры в детстве
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение