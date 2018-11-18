Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино

Поклонники советский фильмов знают свои любимые картины буквально до каждой реплики. Пересмотренные до дыр, эти ленты до сих пор невероятно популярны.

Многие из культовых фильмов, снятых в СССР, давно разобраны на цитаты. Мы прекрасно помним их сюжеты, знаем имена героев… Стоп! А так ли хорошо мы их помним, на самом деле? Нет, разумеется, как зовут главных героев фильма "Девчата" или "Кавказской пленницы", всем, кто хотя бы раз смотрел эти картины, конечно известно. А вот как обстоят дела с другими персонажами? Ведь многие из них настолько же известны.

Но почему-то их имена их памяти стираются…

Это общая особенность всех второстепенных ролей: даже самые харизматичные персонажи запоминаются только своими яркими цитатами. При этом многие детали зритель просто забывает.

А вы помните, например, как звали старшего помощника капитана в фильме "Полосатый рейс"?

Предлагаем вам проверить свою память и внимательность и ответить на вопросы нашего теста.