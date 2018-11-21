Ещё
Порочные привычки звезды сериала «Клон»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Девушка, которая застряла в паутине
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет

Порочные привычки звезды сериала «Клон» 

Рамблер 4 часа назад
В 2004 году в России начали показ бразильского сериала «Клон», снятого тремя годами ранее. Одну из главных ролей в нём играла актриса Вера Фишер, сразу полюбившаяся отечественным зрителям. Актриса обладала не характерной для латиноамериканки внешностью, поэтому заинтриговала публику.
Вера действительно имеет европейские корни: её родители прибыли в Бразилию из Германии. В 15 лет девушка выиграла конкурс красоты «Мисс Бразилия» и сразу привлекла к себе внимание. Они снималась для глянцевых журналов, участвовала в телепроектах, играла в театре. Фишер очень хотела попасть в кино, но продюсеры её не замечали. Однако когда актрисе было чуть за двадцать, её пригласили сняться в эротической комедии. Такими фильмами она промышляла несколько лет и заслужила титул секс-символа Бразилии. В киношной тусовке Вера пристрастилась к наркотикам, но, к счастью, нашла в себе силы вернуться к нормальному образу жизни. После этого началось возвращение Веры на телеэкраны. Сначала был сериал «Семейные узы», а после и прогремевший на весь мир «Клон». Сейчас Вере Фишер 66 лет, она прекрасно выглядит и продолжает работать на тв.
А о том, как сложилась личная жизнь Веры Фишер, узнайте из видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, которых мы никогда не видели молодыми2
Самые безумные передачи за всю историю телевидения10
Звезды, которых уволили в разгар съемок2
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде1
Тест: вспомните ли вы эти имена из советского кино3
Видео
02:02
Главный сериал зимы от режиссера «Молодого Папы»
Сериалы
04:45
Как сложилась судьба Надежды из «Любовь и голуби»
Актеры
02:34
Появился новый трейлер «Человека-паука»
Фильмы
06:55
Мультяшные красотки, о которых грезят мужчины
Фильмы
02:59
Как Николай Бурляев попал в «Военно-полевой роман»
Актеры
02:38
«Фантастические твари-2» лидируют в прокате
Фильмы
11:09
Наши актеры, засветившиеся в Голливуде
Актеры
05:35
Порочные привычки звезды сериала «Клон»
Актеры
02:10
Разумовская прокомментировала финал «Мажора»
Сериалы
04:52
Актеры, сыгравшие несколько ролей в одном фильме
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение