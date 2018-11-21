Порочные привычки звезды сериала «Клон»

В 2004 году в России начали показ бразильского сериала «Клон», снятого тремя годами ранее. Одну из главных ролей в нём играла актриса Вера Фишер , сразу полюбившаяся отечественным зрителям. Актриса обладала не характерной для латиноамериканки внешностью, поэтому заинтриговала публику.

Вера действительно имеет европейские корни: её родители прибыли в Бразилию из Германии. В 15 лет девушка выиграла конкурс красоты «Мисс Бразилия» и сразу привлекла к себе внимание. Они снималась для глянцевых журналов, участвовала в телепроектах, играла в театре. Фишер очень хотела попасть в кино, но продюсеры её не замечали. Однако когда актрисе было чуть за двадцать, её пригласили сняться в эротической комедии. Такими фильмами она промышляла несколько лет и заслужила титул секс-символа Бразилии. В киношной тусовке Вера пристрастилась к наркотикам, но, к счастью, нашла в себе силы вернуться к нормальному образу жизни. После этого началось возвращение Веры на телеэкраны. Сначала был сериал «Семейные узы», а после и прогремевший на весь мир «Клон». Сейчас Вере Фишер 66 лет, она прекрасно выглядит и продолжает работать на тв.

А о том, как сложилась личная жизнь Веры Фишер, узнайте из видео.