Как Николай Бурляев попал в «Военно-полевой роман»

Сценарий для фильма «Военно-полевой роман» режиссёр Пётр Тодоровский написал сам, позаимствовав сюжет из своей жизни. Планировал он и сыграть главную роль, но потом решил, что староват, ведь на момент съёмок ему было уже почти 60. В поисках более молодого артиста Тодоровский обратил внимание на актёра Николая Бурляева . По словам самого Бурляева, сценарий он прочитал со слезами на глазах, и на следующий же день сообщил режиссёру, что будет сниматься. Ему настолько понравилась история, что он даже как-то согласился быть водителем для участников съёмочной группы. О таком одолжении его попросил сам Тодоровский, которому на съёмки картины выделили весьма скромный бюджет.

Николай ещё и регулярно поддерживал боевой дух режиссёра. Каждое утро он подходил к нему и говорил, что фильм получится гениальным. В конце концов Тодоровский привык к этой фразе и поверил в то, что картина действительно состоится. И это оказалось правдой: вышедший в 1983 году «Военно-полевой роман получил несколько международных призов и номинировался на „Оскар“ как лучший иностранный фильм.