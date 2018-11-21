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Наши актеры, засветившиеся в Голливуде
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Наши актеры, засветившиеся в Голливуде 

Рамблер 2 часа назад
Актёр Олег Тактаров с детства увлекался боевыми искусствами, но мечтал стать актёром. В 1995 году Олег стал завоевал титул чемпиона мира по смешанным боевым искусствам, а спустя год поступил в Playhouse West, престижную театральную академию в США. Слава борца помогла Тактарову получить первые роли в кино, а спустя время он стал уже и востребованным артистом, хотя почти всегда режиссёры видят его в традиционном амплуа «плохой русский». Тем не менее, в Голливуде Олег Тактаров нашёл свое место, осуществив мечту детства.
Константин Хабенский — одна из самых ярких звёзд нынешнего российского кино. Начав как театральный актёр, Константин попробовал себе в телесериалах, а потом освоил и полнометражной кино. Заполучить артиста мечтают многие режиссёры, но Хабенский избирателен в выборе ролей и отдаёт предпочтение действительно качественным картинам. А в 2008 году Константин принял участие в голливудском блокбастере «Особо опасен», где компанию ему составили Анджелина Джоли, Джеймс Макэвой, Морган Фримен.
Светлана Ходченкова и Александр Невский, Ольга Куриленко и Григорий Добрыгин, Игорь Жижикин и Владимир Машков — все эти российские звёзды засветились в голливудских лентах. Смотрите рассказы о них в видео.
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