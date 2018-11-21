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Paramount показали самые крутые трюки Тома Круза 

Рамблер 5 часов назад
Paramount Pictures подсчитали все немыслимые трюки Тома Круза в фильмах "Миссия: невыполнима" и составили наглядную инфографику. Ее опубликовало интернет-издание ComicBookMovie.
comicbookmovie.com
Студия Paramount Pictures решила сделать инфографику к выходу шестого эпизода фильма. Нужно отметить, что среди трюков Тома Круза есть высотный затяжной прыжок с парашютом. Он стал первым актером, который проделал этот трюк самостоятельно. Для этого актеру пришлось совершить прыжок с высоты 7620 метров и падать со скоростью 265 км/ч. Весь полет Круза снимали всего в метре от него.
"Во время съемок актер сломал лодыжку", — пишет издание ComicBookMovie.
Эта не единственная травма, которую заработал Круз на съемочной площадке. Из-за сломанной лодыжки съемки пришлось прервать на несколько месяцев.
Самым безобидным пунктом можно считать езду без шлема на мотоцикле. Также он повис на Бурдж-Халифе в Дубае, высота которого 828 метров. Но и это не предел. Круз повторил семь раз трюк со взлетом самолета. В этот момент он держался за дверь люка, а самолет набирал высоту.
Во второй части Том Круз повис без страховки на краю 60-метрового утеса, а в "Племени изгоев" он задержал дыхание под водой на шесть минут.
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Том Круз , Актеры , Видео
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