Paramount показали самые крутые трюки Тома Круза

Paramount Pictures подсчитали все немыслимые трюки Тома Круза в фильмах "Миссия: невыполнима" и составили наглядную инфографику. Ее опубликовало интернет-издание ComicBookMovie.

comicbookmovie.com

Студия Paramount Pictures решила сделать инфографику к выходу шестого эпизода фильма. Нужно отметить, что среди трюков Тома Круза есть высотный затяжной прыжок с парашютом. Он стал первым актером, который проделал этот трюк самостоятельно. Для этого актеру пришлось совершить прыжок с высоты 7620 метров и падать со скоростью 265 км/ч. Весь полет Круза снимали всего в метре от него.

"Во время съемок актер сломал лодыжку", — пишет издание ComicBookMovie.

Эта не единственная травма, которую заработал Круз на съемочной площадке. Из-за сломанной лодыжки съемки пришлось прервать на несколько месяцев.

Самым безобидным пунктом можно считать езду без шлема на мотоцикле. Также он повис на Бурдж-Халифе в Дубае, высота которого 828 метров. Но и это не предел. Круз повторил семь раз трюк со взлетом самолета. В этот момент он держался за дверь люка, а самолет набирал высоту.

Во второй части Том Круз повис без страховки на краю 60-метрового утеса, а в "Племени изгоев" он задержал дыхание под водой на шесть минут.