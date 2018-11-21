Балерина на шпагате: о жизни Натальи Крачковской

Как известно, Наталья Крачковская выделялась среди других актрис не только талантом, но и пышными формами. Кто бы мог подумать, что с таким весом Крачковская с легкостью демонстрировала шпагат.

Балерина на шпагате

Крачковской Наталья Леонидовна стала после замужества. А в девичестве артистка носила фамилию отца, которого убили в Германии в 1945 году. Тогда Наталье было всего 6 лет. Крачковскую и ее сестру Ирину мать, Мария Фонина, воспитывала в одиночестве. Фонина была театральной актрисой, поэтому все детство сестры провели за кулисами. Благодаря этому Наталья долгое время мечтала стать балериной. Поначалу у девочки даже были для этого все данные: кроме того, что в те годы Крачковская могла похвастаться стройной фигурой, она с легкостью демонстрировала изумленным близким гимнастический шпагат. Удивительно, но даже после того, как Наталья начала набирать вес, она не утратила природной гибкости. На шпагат актриса могла сесть даже после 50-ти.

Дурочка

Понятно, что о карьере балерины не худенькой Крачковской пришлось забыть. Но от сцены Наталья Леонидовна отказываться не собиралась. После окончания школы девушка подала документы во ВГИК. Для того, чтобы обратить на себя особое внимание приемной комиссии, на вступительном экзамене Наталья прочла монолог Иванушки из сказки Ершова «Конек-Горбунок». Такой выбор очень удивил педагогов. А руководитель курса, известный актер Владимир Белокуров только и смог, что воскликнуть: «Эту дурочку надо брать!»

Слепота

Однако учеба во ВГИКе оказалась недолгой. Обстоятельства сложились так, что Крачковская была вынуждена уйти из вуза. Дело в том, что актриса попала под машину. В результате этой аварии у Натальи Леонидовны начались проблемы со зрением. Доктора запретили ей читать и вообще как бы то ни было напрягать глаза. О театральном институте пришлось забыть. Крачковская долго лечилась, и в конце концов вновь стала хорошо видеть. Тем не менее во ВГИК артистка не вернулась. Несколько лет она работала обычным лаборантом.

Мечта поэта

Несмотря на отсутствие актерского образования и наличие основного места работы, Крачковская время от времени появлялась на экранах. Однако по-настоящему знаменитой ее сделал образ мадам Грицацуевой из «12-ти стульев». Интересно, что этой ролью (впрочем, как и фамилией) она была обязана своему супругу Владимиру Крачковскому. Именно он познакомил Наталью Леонидовну с Гайдаем . В тот момент режиссер как раз подыскивал актеров в комедию про Остапа Бендера . Увидев Крачковскую, Гайдай восхитился: «Вот же она — мечта поэта!»

Не худеть!

Примечательно, что Леонид Гайдай ценил Крачковскую именно за ее формы. Однажды Наталья слегла с воспалением легких и во время болезни сбросила 20 кило. Заметив, что Крачковская теряет вес, режиссер возмутился, ведь съемки начались еще до того, как артистка заболела, а значит в кадре будут появляться разные люди: пышнотелая Крачковская и похудевшая. Гайдай пригрозил Наталье Леонидовне, если та срочно не потолстеет, он заключит с ней официальный контракт, согласно которому она уже просто не будет иметь право худеть.

Наталья Крачковская была одной из немногих актрис отечественного кинематографа, которая смогла обратить лишний вес в свое достоинство, изюминку. Она никогда не скрывала, что любит не только готовить, но и есть.