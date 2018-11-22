Каким был Нагиев до тв и кино 

Сегодняшнее телевидение сложно представить без Дмитрия Нагиева. Его можно увидеть в кино и телесериалах, он ведёт программы на разных канал и праздничные церемонии. Однако двадцать лет назад вряд ли кто-то мог предсказать Нагиеву такое громкое будущее.
Дмитрий появился на свет в Ленинграде в 1967 году в обычной семье. В школе мальчика дразнили из-за склонности к полноте, поэтому Дмитрий записался в кружок борьбы. Благодаря дзюдо Дмитрий изменился радикально: уз увальня он превратился в накачанного парня, а позднее получил звание мастера спорта.
После школы Нагиев поступил в электротехнический институт, а по ночам подрабатывал, чтобы помочь семье и иногда занимался фарцовкой. Из-за этого Дмитрий попал в поле зрения правоохранительных органов. Чтобы избежать уголовного преследования, он отправился в армию, а вернувшись, поступил в ЛГИТМиК. Получив специальность, Дмитрий начал играть в театре и устроился ведущим на радио «Модерн». В качестве диджея он весьма преуспел: его четырежды признавали лучшим ведущим страны. 1997 год стал для Дмитрия Нагиева переломным: его пригласил в фильм о чеченской войне Александр Невзоров. В «Чистилище» Нагиев сыграл так выразительно, что его заметили режиссёры и продюсеры. Следующим этапом стали телепроекты, и главным было эпатажное ток-шоу «Окна». О том, что было в жизни Дмитрия Нагиева дальше, узнайте из видео.