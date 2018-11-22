Каким был Нагиев до тв и кино

Сегодняшнее телевидение сложно представить без Дмитрия Нагиева . Его можно увидеть в кино и телесериалах, он ведёт программы на разных канал и праздничные церемонии. Однако двадцать лет назад вряд ли кто-то мог предсказать Нагиеву такое громкое будущее.

Дмитрий появился на свет в Ленинграде в 1967 году в обычной семье. В школе мальчика дразнили из-за склонности к полноте, поэтому Дмитрий записался в кружок борьбы. Благодаря дзюдо Дмитрий изменился радикально: уз увальня он превратился в накачанного парня, а позднее получил звание мастера спорта.