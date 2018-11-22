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Хорошенькие актрисы, ставшие на экране некрасивыми 

Рамблер 43 минуты назад
Ради хорошей роли актрисы готовы на многое: изменить причёску, примерить странные наряды, использовать вызывающий макияж, набрать вес. А некоторым актрисам приходится делать всё сразу, поэтому на экране они порой неузнаваемы. Эти знаменитые красотки выглядели в фильмах совсем не так, как в жизни.
1. Гвендолин Кристи в «Игре престолов» (2011-2018). «Игра престолов» заметно отличается от других сериалов, в этой саге отлично прописаны характеры персонажей, используются качественные костюмы и эффектные декорации. Гвендолин играет силачку Бриенну, мужеподобную, суровую, строгую. В жизни Гвендолин выглядит куда более женственно и обладает точёной фигурой, хотя рост у неё действительно внушительный — 191 см.
2. Кэмерон Диаз в «Быть Джоном Малковичем» (1999). В безумной Лотти Шварц с огромной тёмной шевелюрой, которая предпочитает не использовать косметику, с трудном опознаётся сексапильная блондинка Диаз.
3. Эмма Томпсон в «Моей ужасной няне» (2005) и «Поттериане» (2001-2011). Эмма из числа актрис, которые не стесняются быть некрасивыми. Эффектная, доброжелательная и улыбчивая красавица со светлыми волосами, она с лёгкостью перевоплощается в страшненьких героинь с кривыми зубами или бородавками на лице.
Какие ещё актрисы перевоплотились в уродин на экранах? Смотрите видео.
Комментарии
Кэмерон Диаз , Эмма Томпсон , Гвендолин Кристи , Актеры , Видео , Фильмы
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