Миронов показал Догилевой красивую жизнь 

Актриса Татьяна Догилева была из простой семьи, её родители были рабочими, а детство она провела на московской окраине. Однако в комедии «Блондинка за углом» (1984) ей предстояло играть женщину, привыкшую к роскошной жизни. Тогда шефство над ней взял партнёр по картине Андрей Миронов. Он-то прекрасно был знакомой с красивой жизнь: знаменитые родители Мария Миронова и Александр Менакер подарили ему обеспеченное детство, да и к моменту съёмок фильма Миронов сам по себе уже был звездой и побывал во многих странах.
Снимали «Блондинку за углом» на киностудии «Ленфильм». Татьяну Догилеву поселили в демократичной гостинице «Советская», тогда как Миронову сняли номер в легендарной «Астории» в самом центре Северной столицы. Как-то Андрей Александрович проводил партнёршу до номера и был разочарован условиями в «Советской». Он начал говорить Татьяне, что ей обязательно надо переехать в «Асторию» и был настолько убедителен, что актриса отправилась к директору картины и потребовала переселения. Директор ей отказал, но Догилева не сдалась и переехала за свой счёт. За каждый прожитый в дорогом отеле день артистка платила из своего кармана, но ни разу не пожалела. Возможно, проживание в окружении знаменитостей сыграло свою роль и образ в фильме получился идеальным.