Зачем Светлана Крючкова нервно смеялась на съемках

В фильме «Собака Баскервилей» (1983), который режиссёр Игорь Масленников снял по одноимённой повести Конан Дойла, одну из второстепенных ролей сыграла Светлана Крючкова . Однако её героиня запомнилась зрителям не меньше, чем основные персонажи. Миссис Бэрримор, которую и изображала Крючкова, выглядела одновременно комично и жалко, тараторя слова с нелепой и неуместной улыбкой. Этот образ был придумкой самой актрисы. В момент съёмок она ждала ребёнка, а сценарий предписывал ей произносить монологи в слезах и трагическим голосом. Но Светлана решила, что, если она будет постоянно находиться в таком настроении и переживать сильные отрицательные эмоции, то потеряет малыша. Отказываться от роли ей тоже не хотелось. Тогда-то она и придумала образ супруги немногословного Бэрримора. Кстати, кое-какие детали образа Крюковой подсказал и Александр Адабашьян , игравший Бэрримора. Войдя в роль, Светлана Крючкова бесконечно импровизировала на площадке и по-настоящему украсила мрачноватую историю.

Смотрите ролик и узнайте, чем удивила Светлана Крючкова коллег на озвучании и почему об актрисе до сих пор ходят легенды на киностудии?