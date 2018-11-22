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Зачем Светлана Крючкова нервно смеялась на съемках 

Рамблер 2 часа назад
В фильме «Собака Баскервилей» (1983), который режиссёр Игорь Масленников снял по одноимённой повести Конан Дойла, одну из второстепенных ролей сыграла Светлана Крючкова. Однако её героиня запомнилась зрителям не меньше, чем основные персонажи. Миссис Бэрримор, которую и изображала Крючкова, выглядела одновременно комично и жалко, тараторя слова с нелепой и неуместной улыбкой. Этот образ был придумкой самой актрисы. В момент съёмок она ждала ребёнка, а сценарий предписывал ей произносить монологи в слезах и трагическим голосом. Но Светлана решила, что, если она будет постоянно находиться в таком настроении и переживать сильные отрицательные эмоции, то потеряет малыша. Отказываться от роли ей тоже не хотелось. Тогда-то она и придумала образ супруги немногословного Бэрримора. Кстати, кое-какие детали образа Крюковой подсказал и Александр Адабашьян, игравший Бэрримора. Войдя в роль, Светлана Крючкова бесконечно импровизировала на площадке и по-настоящему украсила мрачноватую историю.
Смотрите ролик и узнайте, чем удивила Светлана Крючкова коллег на озвучании и почему об актрисе до сих пор ходят легенды на киностудии?
Комментарии
Александр Адабашьян , Игорь Масленников , Светлана Крючкова , Актеры , Видео
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