Актеры-эпизодники, затмившие звезд

Обычно мы обращаем внимание на актёров, играющих главные роли, но порой исполнители второстепенных ролей выглядят куда выразительнее и драматичнее. Эти артисты сыграли эпизоды так ярко, что затмили звёзд, блиставших на первом плане.

2. Мелисса Маккарти в комедии «Девичник в Вегасе» (2011). Мелисса выступила здесь в комическом амплуа и стала самой любопытной героиней картины. Именно «Девичник в Вегасе» стал для неё первой ступенью к мировой славе: зрители оценили дарование актрисы, а режиссёры стали активно приглашать в новые проекты.

3. Леонардо Ди Каприо в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993). Главные роли в фильме играли Джонни Депп и Джульетт Льюис, а Леонардо изображал умственно отсталого подростка, брата главного героя. Здесь 18-летний Ди Каприо всерьёз заявил о себе как о действительно талантливом актёре с большим будущим и именно с этой картины началась охота Лео за «Оскаром»: он впервые номинировался на приз киноакадемии за роль второго плана.

Смотрите ролик и узнайте о других актёрах, которые сыграли в эпизодах незабываемо.