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Актеры-эпизодники, затмившие звезд 

Рамблер 2 часа назад
Обычно мы обращаем внимание на актёров, играющих главные роли, но порой исполнители второстепенных ролей выглядят куда выразительнее и драматичнее. Эти артисты сыграли эпизоды так ярко, что затмили звёзд, блиставших на первом плане.
1. Майкл Кларк Дункан в триллере «Зелёная миля» (1999). Том Хэнкс, Гэри Синиз, Сэм Рокуэлл, Дэвид Морс — эти прославленные артисты составили компанию Дункану в картине, и он сумел не потеряться на их фоне. Огромный чёрный мужчина, обвиненный в изнасиловании и убийстве, заставил зрителей рыдать от сочувствия, а актёр номинировался на «Оскар» за роль второго плана.
2. Мелисса Маккарти в комедии «Девичник в Вегасе» (2011). Мелисса выступила здесь в комическом амплуа и стала самой любопытной героиней картины. Именно «Девичник в Вегасе» стал для неё первой ступенью к мировой славе: зрители оценили дарование актрисы, а режиссёры стали активно приглашать в новые проекты.
3. Леонардо Ди Каприо в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?» (1993). Главные роли в фильме играли Джонни Депп и Джульетт Льюис, а Леонардо изображал умственно отсталого подростка, брата главного героя. Здесь 18-летний Ди Каприо всерьёз заявил о себе как о действительно талантливом актёре с большим будущим и именно с этой картины началась охота Лео за «Оскаром»: он впервые номинировался на приз киноакадемии за роль второго плана.
Смотрите ролик и узнайте о других актёрах, которые сыграли в эпизодах незабываемо.
Комментарии1
Джонни Депп , Том Хэнкс , Гэри Синиз , Сэм Рокуэлл , Дэвид Морс , Мелисса Маккарти , Леонардо ДиКаприо , Майкл Кларк , Актеры , Видео
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