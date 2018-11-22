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Звезды, которых заставили сняться в кино 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Дженнифер Гарнер не горела желанием сниматься в Электре» (2005). В 2003 году вышел боевик по комиксам Marvel «Сорвиголова», где Дженнифер снималась с будущим мужем актёром Беном Аффлеком. «Сорвиголова» оглушительно провалилась, но у Дженнифер был контракт на съёмки в спин-оффе, так что ей пришлось принять участие в картине. «Электра» тоже не стала успешной и, по мнению многих, похоронила карьеру Гарнер.
В похожей ситуации была и актриса Эмили Блант. В 2006 году она снялась в фильме «Дьявол носит Prada», но контракт со студией обязывал Эмили принять участие в двух проектах. Вторым стала лента «Путешествия Гулливера» (2010), где Блант досталась малозаметная и неинтересная роль, из-за которой она упустила возможность вписаться в кинематографическую вселенную Marvel.
Вупи Голдберг тоже как-то оказалась в западне формальностей и снялась в кино по принуждению. «Теодор Рекс» (1995). В 1992 году актриса в устной форме согласилась принять участие в фантастической детективной комедии. Позже она попыталась отказаться, но получила иск на 20 миллионов и вынуждена была сняться. Фильм оказался провальным, а карьера некогда востребованной и обласканной критиками и зрителями актрисы пошла на спад.
Видео рассказывает о других актёрах, которых заставили сняться в тех или иных фильмах.
Комментарии1
Вупи Голдберг , Дженнифер Гарнер , Эмили Блант , Актеры , Видео
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