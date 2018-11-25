Актеры, которые сошли с ума

Не все выдерживают натиск оглушительной славы, а кто-то теряет разум от отчаяния и ненужности. Так случилось с актерами, которых мы вспомним в нашем материале.

Аманда Байнс

Юная актриса подавала огромные надежды в Голливуде, она начала активно сниматься в большом кино с 13 лет. Однако в один момент девушка решила завершить карьеру, так как была крайне опечалена тем, что режиссеры не видят в ней драматической актрисы и предлагают лишь комедийные роли, тогда как ей хотелось чего-то более серьезного. В связи с сильными переживаниями девушка угодила в психиатрическую клинику с шизофренией, где год проходила лечение, а после была передана под опеку родителей.

Стивен Фрай

Известный актер и писатель часто становился информационным поводом, благодаря своему открытому гомосексуализму, а так же алкогольной и наркотической зависимостям. Это все перестало быть интересно зрителю, когда стало слишком распространенным в мире современного шоу-бизнеса. В 2013 году Фрай смог привлечь внимание публики своим новым громким заявлением: он страдает от биполярного аффективного расстройства. В одном из интервью от поделился тем, как однажды чуть не свел счеты с жизнью, запив водкой горстку таблеток прямо на съемках. Актера удалось откачать тогда, но теперь он оказался в еще более жестокой борьбе — борьбе с раком.

Джим Керри

Человек, которому всегда удавалось без слов смешить весь мир, оказывается, в юности страдал от синдрома дефицита внимания. Ему удалось приглушить эту проблему комедийными ролями, множественными съемками.

На пике славы актеру все же пришлось сесть на антидепрессанты, тогда многие из окружения Керри были обеспокоены его состоянием. Во время съемок "Человека на Луне", Джим так вжился в роль Энди Кауфмана, что перестал реагировать на собственное имя и не покидал образа даже вне съемочного процесса.

Одним из очередных ударов по его психике стала кончина его девушки Катрионы Уайт. Она покончила с собой из-за неудавшихся отношений с актером. После этой трагедии звезда все реже стал появляться на экранах и увлекся философией самоотрицания.