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Зачем Светлану Дружинину довели до слез на съемках 

Рамблер 3 часа назад
Светлана Дружинина попала в фильм «За витриной универмага» случайно. Режиссёр Самсон Самсонов уже начал снимать комедию, но у него не сложились отношения с актрисой, которая должна была играть главную роль. Тогда в спешном порядке отыскали новую исполнительницу, ею и стала Светлана Дружинина. У девушки не было ни актёрского образования, ни опыта, но Самсонова она сразила невероятной красотой и фотогеничностью. На съёмочной площадке другие участники ленты поддерживали дебютантку и всячески ей помогали. Не был исключением и Анатолий Кузнецов, игравший одну из главных мужских ролей. Но в какой-то момент он так «прекрасно» помог актрисе, что она решила бросить кино. Дело в том, что в одной из сцен Светлане требовалось заплакать, но она никак не могла выдавить слёзы. Тогда Кузнецов начал публично оскорблять коллегу, упрекать в бездарности и называть «уродиной». Светлана разрыдалась, и эпизод был снят. Но Дружининой показалось, что всё сказанное — правда, и она всерьёз задумалась об уходе.
Смотрите видео и узнайте, кто остановил Светлану Дружинину и как она отыскала на съёмочной площадке личное счастье.
Комментарии
Анатолий Кузнецов , Светлана Дружинина , Самсон Самсонов , Актеры , Видео , Фильмы
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