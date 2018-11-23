Замены в фильмах, расстроившие фанатов 

Иногда по разным причинам актёры оказываются от дальнейших съёмок. Такой ход может пойти на пользу фильму, а может напрочь разрушить кино и расстроить поклонников. Так, не слишком известен факт, что изначально в фильме «Назад в будущее» (1985) в главной роли снимался актёр Эрик Штольц. Его игра понравилась, однако продюсеры захотели видеть Марти Макфлая болоее комичным. Роль отдали Майклу Джею Фоксу, и, похоже, это было идеальное попадание.
Фильм «Жизнь Пи» (2012) — экранизированная история мужчины, который в 16 лет спасся во время кораблекрушения и рассказывает о приключениях писателю. Писателя сыграл Рейф Сполл, но до него на роль претендовал Тоби Магуайр. После нескольких отснятых сцен режиссёр Энг Ли решил, что звезда такого уровня будет странно смотреться в маленькой роли и перетянет внимание на себя. Из-за этого сильно волновался актёр Ирфан Хан, сыгравший взрослого героя, поскольку ему пришлось пересняться во всех сценах.
События, развернувшиеся на съёмочной площадке фантастического триллера «Остров доктора Моро» (1996) стали уже классическими. Приглашённый на главную роль Брюс Уиллис отказался играть, тогда режиссёр Ричард Стэнли отдал роль Вэлу Килмеру. Тот понял, что может диктовать условия и воспользовался возможностью. Вэл начал опаздывать на съёмки, хамить коллегам и конфликтовать с коллегой Марлоном Брандо. В конце концов конфликт разросся, съёмки сильно затянулись, так что остальные участники остались недовольны заменой и процессом создания фильма.