Актеры боевиков, которых больше не снимают

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Актёры боевиков, которых больше не снимают 

Рамблер 2 часа назад
Майкл Дудикофф прославился, сыграв в 1985 году в боевике «Американский ниндзя». Он и до того снимался в кино, однако роли были по большей части проходными и малозаметными. После 1985 года актёр был нарасхват и снялся ещё в нескольких успешных картинах, однако потом карьера пошла на спад, и он вернулся к второстепенным ролям. Сегодня 64-летний актёр продолжает сниматься, но его фильмы уже не гремят по миру и не собирают кассу.
Увы, подобная судьба ждёт многих звезд. Далеко не всем артистам, когда-то бывшим кумирами, удаётся остаться на вершине Олимпа и десятками лет удерживать интерес зрителей. Так случилось и с красавицей Бриджит Нильсен, фотомоделью и актрисой из Дании. Первый же голливудский фильм, в котором она снялась, «Рыжая Соня» (1985) подарил ей статус суперзвезды боевиков. Партнёром Бриджит в «Рыжей Соне» был Арнольд Шварценеггер, киношный идол тех лет, что тоже в немалой степени способствовало успеху. Затем последовал «Рокки-4» (1985), где Нильсен встретилась с Сильвестром Сталлоне. Парочка поженилась и тут же снялась вместе в очередном боевике «Кобра» (1986). Правда, брак быстро распался, Сталлоне продолжал шлифовать драматический талант, а Бриджит застряла в однообразных боевиках девяностых. Сейчас Бриджет Нильсен больше известна как участница реалити-шоу, а в июне нынешнего года актриса стала мамой в пятый раз, родив дочь в 54 года.
Ролик рассказывает о других звёздах боевиков конца прошлого века, о которых сейчас забыли.
Комментарии
Арнольд Шварценеггер , Майкл Дудикофф , Бриджит Нильсен , Сильвестр Сталлоне , Актеры , Видео
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