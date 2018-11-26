С одного кадра: тест по ролям Андрея Миронова

Окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр сатиры, где служил до конца жизни. Мечтой Миронова был красный диплом, поэтому, получив четверку, он немедленно отправлялся пересдавать экзамен.

Роли в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Доходное место", "Баня", "Горе от ума" сделали его звездой театральной сцены.

Первым кинофильмом Миронова стала картина "А если это любовь?" Юлия Райзмана. Очень скоро Андрей Миронов стал одним из самых любимых киноактеров для нескольких поколений зрителей.

Интересно, что Андрей Миронов старался играть все сложные сцены сам и не любил прибегать к помощи дублеров и каскадеров. Поэтому в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" он выполняет все рискованные трюки сам. Актер вылезал из кабины пожарной машины и на скорости 60 километров в час перебирался на крышу жигулей.