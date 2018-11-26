Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет

С одного кадра: тест по ролям Андрея Миронова 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"
Андрей Миронов родился 7 марта 1941 года в Москве (но родители указали в качестве даты рождения 8 марта), в семье артистов Александра Менакера и Марии Мироновой.
Окончил Театральное училище им. Щукина и был принят в Московский театр сатиры, где служил до конца жизни. Мечтой Миронова был красный диплом, поэтому, получив четверку, он немедленно отправлялся пересдавать экзамен.
Роли в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Доходное место", "Баня", "Горе от ума" сделали его звездой театральной сцены.
Первым кинофильмом Миронова стала картина "А если это любовь?" Юлия Райзмана. Очень скоро Андрей Миронов стал одним из самых любимых киноактеров для нескольких поколений зрителей.
Интересно, что Андрей Миронов старался играть все сложные сцены сам и не любил прибегать к помощи дублеров и каскадеров. Поэтому в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" он выполняет все рискованные трюки сам. Актер вылезал из кабины пожарной машины и на скорости 60 километров в час перебирался на крышу жигулей.
Предлагаем вам пройти наш тест и вспомнить самые яркие роли легендарного артиста.
Мария Миронова , Александр Менакер , Андрей Миронов , Актеры , Тесты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума15
Почему Фурцева хотела запретить «Гусарскую балладу»9
8 звезд, начинавших карьеру с фильмов для взрослых11
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»6
Самые нелепые смерти в кино5
Видео
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
01:37
В Сети появился трейлер нового «Короля Льва»
Фильмы
03:00
«Солдат Иван Бровкин» оказался плагиатом
Фильмы
Гурченко с трудом удержалась от романа с Абдуловым
Актеры Фильмы
04:40
Самые мрачные фильма 2018 года
Фильмы Актеры
03:17
Как менялись герои мультика про Простоквашино
Фильмы
08:14
Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии»
Актеры Фильмы
04:54
Слухи, будоражащие фанатов «Мстителей»
Фильмы
20:08
Реальность и вымысел об эпохе репрессий
Сериалы
04:48
Секреты принцессы из «Холодного сердца»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение