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Судьбы актёров, сыгравших в «Человеке-амфибии» 

Рамблер 3 часа назад
В самом начале 1962 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм «Человек-амфибия», поставленный по одноимённому роману фантаста Александра Беляева. К концу года аудитория составила 65 миллионов зрителей, картину признали лидером проката года в СССР. В ленте приняли участие молодые артисты, которые позднее стали знаменитыми, и истинные звёзды того времени. Какова была жизнь актёров, исполнивших главные роли?
1. Анатолий Смиранин сыграл Бальтазара. В кино Смиранин играл мало, зато прославился как глубокий театральный артист. В 1936 года он служил в русском драматическом театре имени Грибоедова в Тбилиси. В Грузии же артист скончался в 1971 году.
2. Владлен Давыдов сыграл журналиста Ольсена. Для Давыдова фантастический фильм был своего рода экспериментом, поскольку прежде он играл в более классических картинах, да и позже он предпочитал исторические ленты, например, исполнил роль Петра Первого в «Табачном капитане» (1972) и играл Дмитрия Голицына в серии «Тайны дворцовых переворотов». До последнего дня актёр снимался и играл в театре. Ушёл из жизни в 2012 году.
3. Николай Симонов сыграл доктора Сальватора. Симонов — одна из первых советских кинолегенд. Он начал сниматься ещё в двадцатые годы, много играл в театре, ставил спектакли, преподавал. Артист серьёзно увлекался живописью и писал до последнего дня, оставив после себя много интересных работ. Николай Симонов умер в 1973 году.
Михаил Казаков, Анастасия Вертинская и Владимир Коренев — эти начинающие артисты после фильма «Человек-амфибия» приобрели невероятную популярность. Смотрите рассказы о них в ролике.
Комментарии1
Владлен Давыдов , Дмитрий Голицын , Анастасия Вертинская , Николай Симонов , Владимир Коренев , Михаил Казаков , Анатолий Смиранин , Александр Беляев , Актеры , Видео , Фильмы
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