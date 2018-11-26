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Гурченко с трудом удержалась от романа с Абдуловым 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма «Рецепт её молодости»
В музыкальном фильме «Рецепт её молодости» режиссёра Евгения Гинзбурга главную роль играла Людмила Гурченко, а её партнёром был Александр Абдулов. Абдулов к тому времени стал настоящим секс-символом советского кино, он уже снялся в романтической картине Марка Захарова «Обыкновенное чудо» и влюбил в себя зрительниц. Людмила Марковна, женщина эмоциональная и влюбчивая, тоже слыла любительницей приключений, у неё были отношения со многими известными мужчинами. Коллеги по съёмкам предупреждали Гурченко о том, что Абдулов может с лёгкость вскружить ей голову, однако она насмехалась над сплетнями и отвечала, что и сама способна покорить мужчину. При знакомстве Гурченко оценила яркую внешность Александра и его талант, но решила, что он не представляет собой ничего выдающегося. Однако в эпизоде с поцелуем всё смешалось. Конечно, Гурченко не впервой было целоваться на съёмочной площадке, но такого страстного поцелуя, который подарил ей Абдулов, ещё не случалось. Она настолько увлеклась процессом, что забыла слова и даже попросила прервать съёмку. Кстати, в том, что она всё-таки влюбилась в партнёра, Гурченко призналась лишь спустя много лет. Она раскрыла тайну на праздновании пятидесятилетия Александра, и тот был польщён.
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Марк Захаров , Евгений Гинзбург , Людмила Гурченко , Актеры , Видео , Фильмы
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