Голливудская актриса пришла на премьеру своего фильма в «шапочке для купания»

Американская актриса Эмбер Херд пришла на лондонскую премьеру фильма «Аквамен», в котором исполнила роль королевы подводного мира, в необычном головном уборе. Об этом сообщает Elle.

На актрисе было открытое платье с изумрудно-золотистым принтом и длинным шлейфом, изготовленное итальянским модным домом Valentino. Свой наряд она дополнила золотыми туфлями на платформе Brian Atwood и облегающей шапочкой того же бренда, которую журналисты окрестили шапочкой для купания.

32-летняя Эмбер Херд известна по ролям в фильмах «Ромовый дневник» и «Девушка из Дании». Позже она снялась в «Аквамене» и «Лиге справедливости» по мотивам комиксов DC.