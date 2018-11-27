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Что стало с влюблёнными из популярных сериалов 

Рамблер 6 часов назад
Название сериала «Санта-Барбара» стало нарицательным, ведь постоянно происходили запутанные события, герои крутили интриги, сходились и разводились. С 1984 по 1983 год было снято больше 2 000 серий мыльной оперы, а некоторые артисты, начинавшие карьеру в «Санта-Барбаре», сегодня уже именитые звёзды. Одними из главных героев саги были Круз и Иден, которых сыграли актёры Эй Мартинес и Марси Уокер. Что стало с артистами после сериала?
Эй Мартинес снимался в кино и телевидении и до «Санта-Барбары», но именно Круз сделал его звездой. Сейчас 70-летний актёр отошёл от съёмок, последний проект с его участием вышел в 2014 году. Семейная жизнь Мартинеса разительно отличается от сериальной, где он был героем-любовником: в 1982 году он женился во второй раз, у пары появилось трое детей, супруги вместе и поныне.
А вот Марси Уокер выбрала иной путь. После «Санта-Барбары» она продолжала сниматься, но успех ей не сопутствовал. С середины девяностых Марси снималась очень мало, а в 2005 году и вовсе отказалась от актёрства. Сейчас 56-летняя Уокер — христианский пастор в небольшом городе штата Оклахома.
Как сложилась жизнь парочки из сериала «Лунный свет», влюблённых из сериала «Элен и ребята» и чем занимаются актёры, сыгравшие главных героев в «Секретных материалах», рассказывает видео.
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Марси Уокер , Актеры , Видео
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