Съемки комедии оказались несмешными

Комедию «Королева бензоколонки» (1962) изначально отдали неопытному режиссёру Николаю Литусу . Он пригласил на главную роль актрису из Эстонии Терье Луйк. Съёмочная группа отработала лето, а потом представила результат худсовету. Материал разнесли в пух и прах, актрису назвали неэмоциональной и холодной, а фильм — несмешным. В итоге съёмки затормозились почти на год.

Алексей Кожевников и Следующим летом процесс возобновился. Однако на этот раз режиссёром стал Алексей Мишурин . Литуса дирекция студии предлагала уволить, но Мишурин понимал, что это будет концом карьеры режиссёра, и проявил настоящее благородство, предложив его оставить вторым режиссёром. Но артистов он пригласил своих, на площадку с ним прибыли Надежда Румянцева Юрий Белов . Троица сработалась ещё во время съёмок комедии «Неподдающиеся» (1959) и теперь была настроена спасать новый проект. А вот съёмочная группа с настороженностью отнеслась к оптимизму новых исполнителей. Кроме того, начались трения между Литусом и Мишуриным. Первый требовал многократных репетиций и чёткого следования сценарию, второй же приветствовал актёрские находки и импровизации.

О том, как режиссёры всё-таки досняли фильм, узнайте из видео.