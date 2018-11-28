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Съемки комедии оказались несмешными 

Рамблер 1 час назад
Комедию «Королева бензоколонки» (1962) изначально отдали неопытному режиссёру Николаю Литусу. Он пригласил на главную роль актрису из Эстонии Терье Луйк. Съёмочная группа отработала лето, а потом представила результат худсовету. Материал разнесли в пух и прах, актрису назвали неэмоциональной и холодной, а фильм — несмешным. В итоге съёмки затормозились почти на год.
Следующим летом процесс возобновился. Однако на этот раз режиссёром стал Алексей Мишурин. Литуса дирекция студии предлагала уволить, но Мишурин понимал, что это будет концом карьеры режиссёра, и проявил настоящее благородство, предложив его оставить вторым режиссёром. Но артистов он пригласил своих, на площадку с ним прибыли Надежда Румянцева, Алексей Кожевников и Юрий Белов. Троица сработалась ещё во время съёмок комедии «Неподдающиеся» (1959) и теперь была настроена спасать новый проект. А вот съёмочная группа с настороженностью отнеслась к оптимизму новых исполнителей. Кроме того, начались трения между Литусом и Мишуриным. Первый требовал многократных репетиций и чёткого следования сценарию, второй же приветствовал актёрские находки и импровизации.
О том, как режиссёры всё-таки досняли фильм, узнайте из видео.
Комментарии
Алексей Мишурин , Николай Литус , Юрий Белов , Надежда Румянцева , Алексей Кожевников , Актеры , Видео , Фильмы
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