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Взрослые актёры, сыгравшие подростков 

Рамблер 1 час назад
По разным причинам режиссёра берут на роли подростков уже взрослых актёров. Иногда это происходит потом, что авторы проекта не могут подобрать подходящего исполнителя нужного возраста, а иногда в кино присутствуют сцены, которые не смогут сыграть юные артисты.
1. Сериал «Баффи-истребительница вампиров» (1997-2003). Каризма Карпентер играла в сериале старшеклассницу, но когда она начала сниматься в истории про уничтожение вампиров, ей было уже 27.
2. Сериал «Дневники вампира» (2009-2017). Пол Уэсли в сериале изображал 17-летнего юношу, который на самом деле был 162-летним вампиром. Самому Полу в начале съёмок было 27.
3. Сериал «Милые обманщицы» (2010-2017). Бьянка Лоусон дебютировала в телесериалах ещё в 1993. Тогда ей было 14, и она играла роли, соответствующие возрасту. В «Милых обманщицах» Бяьнка снова играла старшеклассницу, хотя в 2010 году ей стукнуло 31.
4. Сериал «Игра престолов» (2011-2019). Согласно сюжету, в первом сезоне героине Эмилии Кларк примерно 15 лет. Актриса же на тот момент уже отпраздновала 25-летие.
5. Сериал «Беверли-Хиллз, 90210» (1990-2000). Актриса Габриель Картерис попала в сериал про жизнь подростков и успешно снималась в нём, играя ученицу старшей школы. Самой Габриэль в 1990 году было 30.
Комментарии
Каризма Карпентер , Пол Уэсли , Эмилия Кларк , Бьянка Лоусон , Актеры , Видео , Сериалы
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