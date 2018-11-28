Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни

Эта роль принесла Леониду Харитонову всесоюзную известность, но слава сыграла с ним злую шутку.

Родители Леонида Харитонова были против актерской карьеры, и сын после школы послушно поступил на юрфак Ленинградского университета. Но едва окончив первый курс, тайно подал документы в Школу-студию МХАТ и поступил с первой попытки. Первой работой в кино стала роль в фильме "Школа мужества", где он снялся будучи студентом, но настоящую слава принесла ему роль солдата Ивана Бровкина.

Леонид Харитонов получал письма от поклонниц со всего Советского Союза, девушки просто не давали ему прохода, и хотя он был женат на своей однокурснице Светлане Сорокиной , устоять перед соблазном все же не смог. Измена разрушила их брак.

Следующей избраннице Леонида Харитонова стала актриса Джемма Осмоловская , с которой они вместе снимались в картине "Улица полна неожиданностей". Они играли влюбленных и, как это иногда бывает, сами влюбились, а потом поженились. В браке родился сын Алексей. Но даже ребенок не смог удержать родителей от разрыва.

Причиной развода и на этот раз стала измена. Леонид Харитонов всерьез увлекся своей студенткой Евгенией Гибовой, к тому времени он уже не только играл во МХАТе, но и стал преподавателем Школы-студии при театре.

Брат актера считал, что в основе этого брака были отнюдь не чувства, а страх. Евгения Гибова была не простой студенткой, влюбленной в преподавателя, ее отец занимал пост в КГБ, а она могла ему угрожать.

Их отношения не стали счастливыми, молодая жена препятствовала общению мужа с сыном и родителями. Когда те приезжали из Ленинграда в Москву, жить они вынуждены были в гостинице, как чужие люди.

Леонида Харитонова все это тяготило, он пытался сгладить ситуацию, но это было непросто. В 1980 году у него случился первый инсульт, он смог восстановиться и продолжать работу. Театр был его главной отдушиной, и все силы он посвящал ему. Через три года случился повторный инсульт, ролей не стало, и актер из-за этого сильно переживал. В 1987 году он перенес еще один инсульт известия о том, что его любимый театр разрывают на части, а его самого увольняют. Этот удар актер перенести не смог, ему было всего 57 лет.