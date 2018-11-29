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Рыбников варил сталь по-настоящему 

Рамблер 4 часа назад
Готовясь к съёмкам в фильме «Весна на Заречной улице» Николай Рыбников решил освоить профессию сталевара. Его наставником стал опытный рабочий Григорий Пометун. Режиссёр Марлен Хуциев был настолько поражён сходством мужчин, что даже подумывал использовать Пометуна в качестве дублёра Рыбникова в сложных сценах. Однако Николай отказался, полагая, что зрителя обманывать нельзя. Хотя обучение и съёмки в цеху были для Николая не самым простым временем: ему пришлось дни напролёт проводит возле мартеновской печи. Но и наставник ответственно подошёл к обучению, так что в кадре Рыбников выглядел действительно профессиональным сталеваром. Впрочем, общались Григорий и Николай не только на съёмках. Когда выяснилось, что сталевар с супругой живёт неподалёку от общежития, где разместились киношники, поэтому Рыбников нередко заходил к ним в гости.
Лента «Весна на Заречной улице» с восторгом была принята зрителями. В пятидесятых-шестидесятых годах её многократно называли одной из любимейших картин, да и сегодня она смотрится не без интереса. Рыбников и Пометун после выхода фильма близко не общались, но однажды их пути пересеклись. К тому времени Пометун стал Героем социалистического труда, а Рыбников получил звание заслуженного артиста РСФСР. О том, как и где произошла встреча, узнайте из видео.
Комментарии2
Марлен Хуциев , Николай Рыбников , Актеры , Видео , Фильмы
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