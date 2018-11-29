Сильвестр Сталлоне попрощался с Рокки Бальбоа

Актер объявил, что больше не будет играть персонажа Рокки Бальбоа, который принес ему популярность в 1970-х. По этому случаю Сталллоне выложил в Instagram трогательное видео прощания с легендарным героем. Значит, восьмое появление Рокки на экране в сиквеле "Крида" станет последним.

"Хочу поблагодарить тех, кто всей душой переживал за семью Рокки сорок с лишним лет. Для меня это было большой честью — создать и играть такого важного для меня героя. Это разбивает ммне сердце, но все когда-нибудь заканчивается. Люблю вас, добрые и великодушные люди, и самое чудесное в этом всем то, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в ваших душах", — подписал пост Слай.

В самом видео Сталлоне подчеркнул, что уступает место новому поколению — актеру Майклу Б. Джордану , который сыграл Адониса Крида, сына того самого Аполло Крида, в фильмах "Крид: Наследие Рокки" 2015 года и предстоящий "Крид 2".

@officialslystallone

Впервые драма "Рокки", снятая по сценарию самого Сталлоне, была представлена публике в 1976 году. По сюжету безвестному боксеру выпадает шанс сразиться за чемпионский пояс с профессионалом Аполло Кридом. Лента завоевала три премии "Оскар" и "Золотой глобус" и положила начало франшизе: в период с 1979 по 2006 вышло пять сиквелов.