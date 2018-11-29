Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет

Сильвестр Сталлоне попрощался с Рокки Бальбоа 

Рамблер 4 часа назад
Актер объявил, что больше не будет играть персонажа Рокки Бальбоа, который принес ему популярность в 1970-х. По этому случаю Сталллоне выложил в Instagram трогательное видео прощания с легендарным героем. Значит, восьмое появление Рокки на экране в сиквеле "Крида" станет последним.
"Хочу поблагодарить тех, кто всей душой переживал за семью Рокки сорок с лишним лет. Для меня это было большой честью — создать и играть такого важного для меня героя. Это разбивает ммне сердце, но все когда-нибудь заканчивается. Люблю вас, добрые и великодушные люди, и самое чудесное в этом всем то, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в ваших душах", — подписал пост Слай.
В самом видео Сталлоне подчеркнул, что уступает место новому поколению — актеру Майклу Б. Джордану, который сыграл Адониса Крида, сына того самого Аполло Крида, в фильмах "Крид: Наследие Рокки" 2015 года и предстоящий "Крид 2".
@officialslystallone
Впервые драма "Рокки", снятая по сценарию самого Сталлоне, была представлена публике в 1976 году. По сюжету безвестному боксеру выпадает шанс сразиться за чемпионский пояс с профессионалом Аполло Кридом. Лента завоевала три премии "Оскар" и "Золотой глобус" и положила начало франшизе: в период с 1979 по 2006 вышло пять сиквелов.
Комментарии3
Сильвестр Сталлоне , Майкл Джордан , Актеры , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые сошли с ума22
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу4
Почему солдат Иван Бровкин так рано ушел из жизни
Что стало с главной Золушкой Чехословакии
Актеры, полностью раздевшиеся для роли9
Видео
00:50
Галкин остановил истерику ребенка на своем шоу
ТВ
02:56
Историческая драма, которую мы заслужили
Фильмы
02:38
«Аквамен» вызвал смешанные эмоции
Фильмы
08:18
Фильмы, возмутившие зрителей финалом
Фильмы
04:18
Сериалы, которые лучше смотреть в одиночку
Сериалы
02:27
Вышел новый трейлер «Чего хотят мужчины»
Фильмы
02:58
Рыбников варил сталь по-настоящему
Актеры Фильмы
05:13
Что стало с главной Золушкой Чехословакии
Актеры Фильмы
11:25
Взрослые актёры, сыгравшие подростков
Актеры Сериалы
03:40
Мультяшки, срисованные с реальных людей
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение