Збруев пожалел, что согласился стать пропойцей 

В 1973 году вышел фильм «Большая перемена», сделавший многих уже известных артистов не просто звёздами, а всенародными любимцами. Одним из таких любимцев стал Александр Збруев, за которым после картины закрепилось амплуа рубахи-парня, беззлобного хулигана, который шалит от скуки, но нравится всем вокруг. Режиссёры наперебой предлагали Александру похожие типажи, но сам Збруев быстро устал от этого образа. И когда началась подготовка к съёмкам фильма «Одинокая женщина желает познакомиться», он сразу согласился играть главную роль. В этой драме ему предстояло изображать спившегося циркового артиста, которого жизнь вынудила переселиться на улицу.
Компанию Збруеву составила великолепная Ирина Купченко, которая по сюжету и была той самой одинокой женщиной, которая хотела познакомиться. Киночиновники настороженно отнеслись к названию ленты, ведь героиня желала именно познакомиться, а не выйти замуж, что не очень приветствовалось общественностью. Однако в итоге фильм удался, а дуэт Купченко-Збруев зрители оценили по достоинству. Правда, Александр после премьеры не один раз пожалел, что примерил на себя образ бомжа-пропойцы. Смотрите ролик и узнайте, что расстраивало актёра.