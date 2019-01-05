Как Екатерина Савинова смогла обойти Ивана Пырьева

В 1949 году вышла комедия «Кубанские казаки» режиссёра Ивана Пырьева . Одной из звезд фильма стала молодая актриса Екатерина Савинова , для которой лента была второй в фильмографии. Её утвердил на роль сам Пырьев, которому девушка приглянулась. Съёмки у всесильного мэтра могли бы открыть Савиновой дорогу в кино, но вышло наоборот. Екатерина осмелилась перечить Пырьеву, за что он её наказал. Как-то режиссёр пригласил Екатерину на свидание, но девушка не увидела в этом ничего предосудительного, подумав, что Пырьев хочет обсудить с ней роль. Когда он попытался обнять артистку, та без раздумий наградила его пощёчиной. На съёмках скандал замяли, картину досняли и выпустили в прокат. Советские режиссёры сразу обратили внимание на талантливую красавицу и наперебой стали приглашать её. Но как только дело доходило до утверждения, Екатерине отказывали: Пырьев попросту запретил её снимать. Осмелился нарушить запрет только муж Екатерины режиссёр Евгений Ташков , написавший сценарий для комедийной истории «Приходите завтра» (1963), где главную роль должна была играть Савинова.

Смотрите видео и узнайте, как Ташкову удалось снять ленту, почему фильм собирались закрыть и как Екатерина Савинова всё-таки добилась успеха.