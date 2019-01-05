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Как Екатерина Савинова смогла обойти Ивана Пырьева 

Рамблер 7 часов назад
В 1949 году вышла комедия «Кубанские казаки» режиссёра Ивана Пырьева. Одной из звезд фильма стала молодая актриса Екатерина Савинова, для которой лента была второй в фильмографии. Её утвердил на роль сам Пырьев, которому девушка приглянулась. Съёмки у всесильного мэтра могли бы открыть Савиновой дорогу в кино, но вышло наоборот. Екатерина осмелилась перечить Пырьеву, за что он её наказал. Как-то режиссёр пригласил Екатерину на свидание, но девушка не увидела в этом ничего предосудительного, подумав, что Пырьев хочет обсудить с ней роль. Когда он попытался обнять артистку, та без раздумий наградила его пощёчиной. На съёмках скандал замяли, картину досняли и выпустили в прокат. Советские режиссёры сразу обратили внимание на талантливую красавицу и наперебой стали приглашать её. Но как только дело доходило до утверждения, Екатерине отказывали: Пырьев попросту запретил её снимать. Осмелился нарушить запрет только муж Екатерины режиссёр Евгений Ташков, написавший сценарий для комедийной истории «Приходите завтра» (1963), где главную роль должна была играть Савинова.
Смотрите видео и узнайте, как Ташкову удалось снять ленту, почему фильм собирались закрыть и как Екатерина Савинова всё-таки добилась успеха.
Комментарии
Актеры , Видео , Евгений Ташков , Екатерина Савинова , Иван Пырьев
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