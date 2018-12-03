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Каким хотел сделать Хоботова Анатолий Равикович 

Рамблер 35 минут назад
Задумав фильм «Покровские ворота» (1982), режиссёр Михаил Казаков пригласил сняться нескольких не слишком известных артистов. Он сделал это намеренно, желая придать картине свежесть. В числе приглашённых был и Анатолий Равикович, к тому времени уже принявший участие в паре десятков лент, но так и не добившийся известности в кино. Он играл роль бесхребетного Хоботова, который даже после развода не мог выйти из-под влияния деспотичной супруги. Казаков, взяв Равиковича, мечтавшего о ярких ролях, стремился постоянно командовать им на площадке. Анатолий Юрьевич видел своего героя самостоятельной личностью, борцом за мужские права, но подчинился воле Казакова, который хотел сделать Хоботова подкаблучником. Впрочем, именно этот образ оказался одним из самых запоминающихся в фильме, а для Анатолия Равиковича Хоботов стал визитной карточкой. Но вот создание безвольного рохли обошлось актёру дорого. Одной из самых сложный стала для него съёмка эпизода, где бывшая жена Маргарита Павловна знакомится с новой девушкой Хоботова Людочкой.
Смотрите ролик и узнайте, как во время этой сцены Казаков терроризировал Равиковича кто одним из первых поздравил актёра с киношным успехом.
Комментарии
Михаил Казаков , Анатолий Равикович , Актеры , Видео , Фильмы
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