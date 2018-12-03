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Положительные герои, которые выглядят плохими 

Рамблер 22 минуты назад
Иногда в кино даже положительные герои совершают неблаговидные поступки. И это, пожалуй, неплохо, ведь такое поведение говорит, что любой, даже самый лучший персонаж, — всего лишь человек, у которого тоже есть слабости.
1. «Миссис Даутфайр» (1993). Главный герой Дэниэл Хиллард не сумел сохранить брак, но не хочет терять возможность общаться с детьми. Чтобы постоянно видеть их, он примеряет на себя образ другого человека, пожилой дамы, и нанимается в дом к экс-супруге в качестве няни. Лже-няня втирается в доверие к женщине и детям и пытается разрушить новые отношения бывшей жены ради собственного удовлетворения. Дэниэл из благих побуждений становится отъявленным лжецом, да ещё и впутывает в обман детей.
2. «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» (1971). Чарли Бакет обожает дедушку Джо и именно его берёт в спутники на экскурсию на шоколадную фабрику. Любопытно, что ещё незадолго до прихода Чарли дедушка прикидывался страдающим человеком, лежал в постели и отказывался работать, хотя его семья бедствовала. Но стоило Чарли показать билет на фабрику, и дедушка моментально приобрёл бодрость. Да и на экскурсии Джо не был образцом для подражания, ведь это он спровоцировал Чарли на кражу напитка, из-за чего чуть не произошла трагедия.
Видео рассказывает о других положительных киногероях, за которых иногда стыдно.
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Актеры , Видео , Фильмы
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