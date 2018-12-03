Какими стали первые красавицы советского кино

Эти актрисы царили когда-то на советских экранах. Их боготворили мужчины, на них равнялись женщины. Многие признанные красавицы отечественного кино и с возрастом не утеряли обаяния и по-прежнему волнуют поклонников.

1. Наталья Варлей навсегда останется в памяти задорной студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей. После выхода комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья стала не просто звездой, а секс-символом. Сейчас артистке 71, но выглядит она лет на 15 моложе.

2. Анастасия Вертинская , Ассоль из «Алых парусов» и Гуттиэре из «Человека-амфибии», пленила когда-то романтичностью и нежностью всех зрителей. Сегодня Анастасии Вертинской 73. Глядя на актрису, сложно в это поверить, но и узнать прежнюю Вертинскую сложно из-за множества пластических операций, радикально изменивших черты лица.