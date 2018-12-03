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Какими стали первые красавицы советского кино 

Рамблер 33 минуты назад
Эти актрисы царили когда-то на советских экранах. Их боготворили мужчины, на них равнялись женщины. Многие признанные красавицы отечественного кино и с возрастом не утеряли обаяния и по-прежнему волнуют поклонников.
1. Наталья Варлей навсегда останется в памяти задорной студенткой, комсомолкой, спортсменкой и просто красавицей. После выхода комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Наталья стала не просто звездой, а секс-символом. Сейчас артистке 71, но выглядит она лет на 15 моложе.
2. Анастасия Вертинская, Ассоль из «Алых парусов» и Гуттиэре из «Человека-амфибии», пленила когда-то романтичностью и нежностью всех зрителей. Сегодня Анастасии Вертинской 73. Глядя на актрису, сложно в это поверить, но и узнать прежнюю Вертинскую сложно из-за множества пластических операций, радикально изменивших черты лица.
3. Наталья Андрейченко создала легендарный образ стильной и эффектной няни Мэри Поппинс. Хотя Наталья активно снималась в кино и до фильма «Мэри Поппинс, до свидания», именно после музыкальной истории с песнями-хитами она стала всенародной любимицей. Андрейченко тоже не миновало увлечение пластикой, так что в сегодняшней 62-летней женщине с трудом угадываются черты няни, влюбившей в себя не только малышей.
Вера Алентова, Светлана Светличная, Елена Проклова — все эти звездные красавицы не ушли в тень, а регулярно появляются на тв. Как они выглядят сегодня?
Комментарии
Наталья Андрейченко , Вера Алентова , Светлана Светличная , Леонид Гайдай , Анастасия Вертинская , Наталья Варлей , Елена Проклова , Актеры , Видео
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