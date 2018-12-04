Джеймс Кэмерон хотел отправиться в космос с Томом Крузом для съемок фильма

Оказывается, знаменитый режиссер планировал снимать фильм в космосе еще 15 лет назад. На главную роль он рассматривал Тома Круза , который славится в Голливуде тем, что с большим удовольствием исполняет самостоятельно даже самые сложные трюки.

"Я действительно предлагал Тому снять фильм в космосе около 15 лет назад. У меня был контракт с русскими о полете на МКС для съемок стереоскопического документального фильма. А в какой-то момент я даже передумал и решил снимать полнометражную игровую ленту. Тому я сказал, что у нас будут места на корабле "Союз", если мы будем подготовлены к обязанностям инженера на станции. Он ответил: "Без проблем. Если надо, я стану инженером". У нас были идеи для сюжета, но дальше этого так и не пошло", — рассказал Кэмерон в недавнем интервью американскому интернет-изданию Empire.

Кстати, этим летом поклонники Тома Круза и его героя Итана Ханта из знаменитой франшизы "Миссия невыполнима" в шутку или на полном серьезе стали предлагать создателям следующего фильма отправить актера в космос, потому что на Земле он уже все возможные трюки исполнил.