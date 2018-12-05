5 актрис, сыгравших в худших фильмах за 20 лет

Им явно не повезло с ролями.

В преддверии Нового года принято подводить итоги — как приятные для участников рейтингов, так и не очень. Daily Mail опубликовали сравнительное исследование, проведенное на основании данных международного агрегатора рецензий Metacritic, сервиса Go Compare и мнений критиков. Социологи не стали мелочиться, и подсчитали, какие фильмы и, как следствие, актеры, игравшие в них, зарабатывали самые низкие оценки за последние два десятилетия.

И среди актрис на первом месте оказалась красавица Джессика Альба . За это время она успела сняться почти в 40 картинах, но почти все они получали нелестные отзывы. Исключением стал разве что культовый «Город грехов».

Да, похоже у Альбы гораздо лучше получается заниматься своим бизнесом (напомним, у звезды есть свой экологичный велнес-бренд) и семьей (актриса воспитывает троих малышей). Впрочем, похоже, она сама об этом знает. На большом экране Джессику уже и не видно. Зато сейчас она играет одну из ключевых ролей в сериале «Плохие парни».

Может быть, сериальные съемки и не так престижны, как блокбастеры, но вот зарабатывают знаменитости на них точно больше. Поэтому многие звезды первой величины все чаще предпочитают сниматься в многосерийных телешоу. О их гонорарах за каждую серию мы писали здесь.