5 актрис, сыгравших в худших фильмах за 20 лет 

Им явно не повезло с ролями.
В преддверии Нового года принято подводить итоги — как приятные для участников рейтингов, так и не очень. Daily Mail опубликовали сравнительное исследование, проведенное на основании данных международного агрегатора рецензий Metacritic, сервиса Go Compare и мнений критиков. Социологи не стали мелочиться, и подсчитали, какие фильмы и, как следствие, актеры, игравшие в них, зарабатывали самые низкие оценки за последние два десятилетия.
И среди актрис на первом месте оказалась красавица Джессика Альба. За это время она успела сняться почти в 40 картинах, но почти все они получали нелестные отзывы. Исключением стал разве что культовый «Город грехов».
Да, похоже у Альбы гораздо лучше получается заниматься своим бизнесом (напомним, у звезды есть свой экологичный велнес-бренд) и семьей (актриса воспитывает троих малышей). Впрочем, похоже, она сама об этом знает. На большом экране Джессику уже и не видно. Зато сейчас она играет одну из ключевых ролей в сериале «Плохие парни».
Может быть, сериальные съемки и не так престижны, как блокбастеры, но вот зарабатывают знаменитости на них точно больше. Поэтому многие звезды первой величины все чаще предпочитают сниматься в многосерийных телешоу. О их гонорарах за каждую серию мы писали здесь.
Что касается рейтинга актеров, сыгравших в худших фильмах, то совсем ненамного от Альбы отстала Джессика Бил. Ее работы в кино зрители и критики тоже оценивают невысоко.
Кроме двух Джессик, в первую пятерку антирейтинга попали Хизер Грэм, Рада Митчелл и Кети Бэйтс. Ну, а звездными мужчинами, которым перманентно не везет с ролями, стали Майк Эппс, Кевин Поллак, Джош Дюамель, Робин Уильямс и Джерард Батлер.