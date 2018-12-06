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Тамара Семина повторила судьбу своей героини 

Рамблер 3 часа назад
Сцена из эпопеи режиссёров Владимира Краснопольского и Валерия Ускова «Вечный зов», в котором Анфиса находит безногого супруга Кирьяна, который после ранения попрошайничает в поездах, — одна из самых драматичных и мощных в отечественном кинематографе, она способна вызвать слёзы даже у самых стойких зрителей. Между тем, похожая история повторилась в жизни актрисы, сыгравшей роль Анфисы, — Тамары Сёминой.
Карьера Тамары складывалась очень успешно. Она отлично зарекомендовала себя во ВГИКе, начала сниматься на первых курсах, а в 22 года сыграла Катюшу Маслову в фильме Михаила Швейцера «Воскресение» (1960). Эта роль прославила молодую Сёмину, в 1962 году читатели журнала «Советский экран» её назвали лучшей актрисой. На Тамару посыпались предложения от режиссёров, но все работы были менее заметными. Новая волна популярности пришла к Тамаре после «Вечного зова» (1973-1983). Поклонники боготворили артистку, мужчины наперебой предлагали руку и сердце. Но Тамара всегда хранила верность единственному мужчине — мужу Владимиру Прокофьеву, за которого она вышла замуж ещё на втором курсе института.
Почему Тамара Сёмина не стала матерью? Какую роль актриса называет любимой? Чем занимается она сейчас? Ролик рассказывает о жизни звезды советского кино.
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