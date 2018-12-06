Михаила Казакова задразнили за короткие шорты 

Собираясь снимать фильм по фантастическому роману Александра Беляева «Человек-амфибия», режиссёр Владимир Чеботарёв видел в роли злодея Зуриты актёра в возрасте. В книге Педро был сильно старше юной красавицы Гуттиэре, поэтому и артистов подбирали зрелых. Однако ни одна кандидатура не пришлась художественному совету по вкусу. Тогда режиссёр решил скорректировать сюжет, создав любовный треугольник с участием Гуттиэре, Ихтиандра и Педро Зуриты. Так в ленту попал молодой, но уже опытный Михаил Казаков. Однако съёмки в картине дорого ему обошлись, после выхода «Человека-амфибии» коллеги задразнили Казакова. Виной стал наряд, в котором он появлялся на экране: это была рубашка и короткие шорты с завышенной талией. Костюм, который по нынешним временам смотрится странновато, тогда был данью моде: в шестидесятые годы длина была вполне приемлемой. Увы, для товарищей Михаила по театру короткие шорты стали предметом насмешек.
Впрочем, даже в нелепых шортах Михаил Казаков умудрился выглядеть мужественно и ярко. В картине он играл отрицательного персонажа, но многие зрительницы влюблялись именно в резкого и агрессивного Педро, а не в Ихтиандра, которого сыграл Владимир Коренев. Да и сам фильм полюбился публике, став в 1962 году лидером советского кинопроката.