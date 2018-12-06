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С кого рисовали анимационных героев 

Рамблер 2 часа назад
Уолт Дисней мечтал, чтобы герои мультфильмов были не просто симпатичными, но и действительно живыми. Ему хотелось, чтобы персонажи двигались подобно людям, поэтому при создании первых мультиков студии художники зарисовывали движения артистов. Так, прототипом феи Динь-Динь для истории про Питера Пэна 1953 года стала Маргарет Керри, актриса и телеведущая. Аниматоры позаимствовали у неё черты лица и передали особенности её движений, а некоторые зрители даже усматривают в рисованной героини даже характер Керри.
А вот актриса Элеонор Одли подарила внешность сказочной злодейке Малефисенте из мультфильма «Спящая красавица» 1959 года. Изначально аниматоры нарисовали злую волшебницу старухой с крючковатым носом, но потом её сделали моложе и эффектней. Элеонор пригласил сам Дисней, и благодаря ей Малефисента стала статной и величественной женщиной, которая явно способна на чёрные дела. Кстати, Одли ещё и озвучила волшебницу, так что можно говорить, что она почти сыграла мультипликационную героиню.
Узнайте, с кого срисовали Золушку для одноимённого мультика 1950 года, какая актриса стал прообразом Жасмин из мультфильма «Аладдин» (1992) и кто вдохновил авторов фильма «Кто подставил кролика Роджера» (1988) на создание Джессики Рэббит.
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