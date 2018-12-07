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Чем Леонид Гайдай расстроил Леонида Куравлёва 

Рамблер 1 час назад
В комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Леонид Куравлёв сыграл обаятельного и сообразительного домушника Жоржа Милославского. Однако в картине эпизодов с ним могло бы быть гораздо больше, и их даже сняли. Киночиновники после просмотра ленты пришли к выводу, что воришке Милославскому уделяется слишком много внимания и он становится чуть ли не ключевой фигурой в истории. По их настоянию Гайдай вырезал пять сцен, чем обидел Куравлёва.
Был недоволен артист и тем, что ему не дали озвучить героя, когда тот звонит Шпаку перед кражей. По сюжету несколько фраз персонаж произносит обольстительным женским голосом. Куравлёв долго отрабатывал их, отыграл на площадке, но на озвучании эти фразу произнесла Наталья Кустинская, которая тоже снималась к ленте.
Ещё один момент, расстроивший Леонида Куравлёва, — песня «Разговор со счастьем». Актёр хотел исполнить композицию сам, но в фильме её поёт Валерий Золотухин, и этот вариант Куравлёву не понравился: он считал, что в песне нужно было похулиганить, а Золотухину этого не удалось.
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