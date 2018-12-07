Польские актрисы, которых обожали в СССР

Фильмы, снятые в Польше, всегда были популярны в СССР. Польские актрисы казались зрителям безупречными красотками: они хоть и жили в такой близкой Польше, но имели непередаваемый западный шарм и показывали заграничный шик. Бесспорно, самой известной польской артисткой в нашей стране является Барбра Брыльска, которая каждый год 31 января встречает прилетевшего из бани Женю Лукашина в хите Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975). Но когда-то в СССР гремели имена и других актрис из Польши.

1. Беата Тышкевич. Беату открыл для советского зрителя Андрей Кончаловский, снявший актрису в картине «Дворянское гнездо» (1969). Во время съёмок у них даже завязался роман, но брака не получилось. Позже Тышкевич вышла замуж за архитектора из Франции, но спустя время рассталась с ним. Сегодня 80-летняя Беата Тышкевич предпочитает непубличный образ жизни, но изредка радует поклонников появлением на телевидении.

2. Пола Ракса. Актриса стала звездой в СССР после сериала «Четыре танкиста и собака» (1966-1970), которым засматривались зрители всех поколений. Славу укрепил и советско-польский военный фильм «Зося», на съёмках которого Пола познакомилась с Юрием Каморным. У артистов завязались отношения, но Ракса не решилась выйти замуж за Юрия из-за гражданства. Позже у неё было несколько браков, но ни один не стал счастливым. В девяностые Пола Ракса оставила кино и занялась дизайном. Сейчас Поле 77 лет, и она по-прежнему красива.

3. Эва Шикульска. Улыбчивая Эва покорила зрителей жизнерадостностью. Перед её чарами не устоял даже Игорь Костолевский, с которым она снималась в картине «Звезда пленительного счастья», но роман ничем не завершился. Позднее у Эвы были отношения с режиссёром Ильёй Авербахом, но он не оставил ради возлюбленной семью. Спустя несколько лет Шикульска встретила мужчину, за которого вышла замуж и живёт поныне. Эве 69 лет, она играет в театре и иногда снимается в польском кино.