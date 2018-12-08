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Тест: звезды, которые снимались в фильмах для взрослых 

Рамблер 23 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Услуга"
Не секрет, что некоторые звезды начинали свою карьеру со съемок в весьма откровенных фильмах. Все знают о подобном опыте в биографии, например, Сильвестра Сталлоне.
Удивляться тут нечему, ведь желающих стать звездами первой величины много, а вот тот самый уникальный шанс выпадает не сразу и не всем. Поэтому ситуация, когда нужно было сниматься хоть где-то, знакома многим актерам. Фильмы для взрослых так или иначе становились способом заработать для многих звезд.
Но некоторые артисты теперь тщательно скрывают свое "темное" прошлое, предпочитая не распространяться на эту тему. Их можно понять. Однако нет ничего тайного, что не стало бы в какой-то момент достоянием общественности. И мы точно знаем, что кое за кем есть такой "грешок".
Предлагаем вам ответить на вопросы нашего теста и угадать, кто из этих знаменитостей не смутился и принял участие в съемках фильмов для взрослых.
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