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Сколько заработали звезды культового фильма 

Киноафиша 9 часов назад
Кто-то на эти деньги мог себе позволить 2-комнатную квартиру в Москве, а кто-то — разве что пальто подороже.
«Иван Васильевич меняет профессию» по праву можно считать фильмом культовым — еще лет через 30-40 какого-нибудь 146-го по счету «Человека-паука» вряд ли вспомнят, а вот советскую комедию Леонида Гайдая, вышедшую, на минуточку, уже 45 лет назад, в 1973 году, будут помнить наверняка. «Киноафиша» разбирается, сколько заработали звезды фильма, который останется с отечественными зрителями, что называется, «на века».

Леонид Гайдай

Это сегодня голливудские звезды и продюсеры диктуют свою волю режиссеру и получают баснословные гонорары (вспомнить хотя бы Роберта Дауни-младшего, заработавшего на пресловутом «Человеке-пауке» 10 миллионов долларов за 8 минут), а в СССР 70-х именно режиссер был как царь и Бог на съемочной площадке. Не удивительно, что открывает наш список гонораров именно Леонид Гайдай — тот, кто подарил нам превосходную советскую комедию, и получил логично больше всех. Гонорар режиссера за «Иван Васильевич меняет профессию» составил почти 8 тысяч рублей (5943 рубля он получил собственно за режиссеру и еще 2000 — за сценарий). Для сравнения, средняя зарплата в СССР в 1973 году составляла 125 рублей.
Таким образом, за один фильм Гайдай получил столько, сколько наши мамы/папы и дедушки/бабушки получили бы за 5,5 лет непрерывной работы.
На эти деньги можно было в те времена позволить себе двухкомнатную квартиру в Москве либо новый «жигуленок», ВАЗ-2101. Если же перевести гонорар режиссера в «наши» деньги (с учетом средней зарплаты 42 550 рублей в месяц на начало 2018 по неким загадочным официальным статистическим данным), получится что-то порядка 2,8 миллионов рублей. Квартиру в столице, конечно, на эти деньги уже давно не купишь.

Юрий Яковлев

Вдвое меньше, чем Гайдай, за «Ивана Васильевича» заработал Юрий Яковлев — он получил 4300 рублей. Интересно, что в картине Яковлев, как мы помним, сыграл фактически две роли — Ивана Васильевича, царя Грозного, и советского управдома Буншу. Так что и получил Яковлев вдвое больше своих коллег по съемочной площадке. На 4300 рублей в 70-х можно было приобрести опять-таки квартиру в Москве (правда, только однокомнатную), либо новый «Москвич» (а вот на «Жигули» бы уже не хватило).
В пересчете на сегодняшние деньги гонорар Яковлева составляет что-то около 1,5 миллиона рублей. А с учетом курса доллара получилось бы 22 тысячи долларов — с нынешними гонорарами это всего 3 съемочных дня Сергея Безрукова или Константина Хабенского (и 5 съемочных дней Ивана Охлобыстина).

Леонид Куравлев

Мы уже упоминали, что гонорар Юрия Яковлева составил вдвое больше, чем у других актеров фильма — в том числе Леонида Куравлева, который получил 2312 рублей (обычному советскому работнику такую сумму пришлось копить бы полтора года). Никаких машин на такую сумму купить было уже нельзя — разве что «Запорожец», — о квартирах в Москве речи, конечно, тоже не шло. По нынешним меркам гонорар Куравлева составил порядка 800 тысяч рублей.

Александр Демьяненко

Всеми нами любимый Шурик за «Ивана Васильевича» получил еще меньше — гонорар Демьяненко составил 1660 рублей или около 590 тысяч рублей в пересчете на «нынешние» деньги. В СССР 70-х на такую сумму можно было бы приобрести, например, мотоцикл «Урал» (предварительно 14 месяцев на него откладывая).

Савелий Крамаров

А вот Савелию Крамарову на гонорары за «Ивана Васильевича» даже об «Урале» мечтать не приходилось — ему заплатили 1129 рублей, и за такие деньги из передвижных средств с мотором можно было купить разве что куда более дешевый, чем «Урал», мотоцикл «Иж-Юпитер».

Михаил Пуговкин

За роль режиссера Якина, который «бросил свою мымру», Михаил Пуговкин получил 788 рублей — за эти деньги нельзя было купить даже телевизор, пришлось бы еще немного «докладывать», чтобы позволить себе один из первых советских цветных телевизоров, «Рубин». В пересчете на «наши» деньги гонорар Пуговкина составил примерно 279 тысяч рублей — уж телевизор-то Пуговкин смог бы себе позволить, а то и не один.

Владимир Этуш

Совсем уж камео роль Владимира Этуша назвать нельзя — скорее эпизодической, так что и деньги он получил соответствующие, 630 рублей. За эту сумму в СССР 70-х можно было купить, например, советский магнитофон «Весна-3» или любительскую кинокамеру «Нева», а, накопив еще сколько-то — пресловутый «Рубин» или магнитофон «заграничного» производства. В пересчете на сегодняшние деньги гонорар Этуша составил порядка 223 тысяч рублей.

Наталья Селезнева и Наталья Крачковская

Две Натальи получили в «Иване Васильевиче» много меньше коллег-мужчин — 362 и 347 рублей соответственно, то есть примерно трехмесячную зарплату, совсем не звездные гонорары с учетом того, сколько месяцев шла, собственно, работа над фильмом. На такую сумму в СССР можно было позволить себе только черно-белый телевизор, холодильник «ЗиЛ-Москва» или же два-три дорогих (по советским меркам, конечно) пальто. Сегодня Селезневой и Крачковской заплатили бы по 120 тысяч рублей — меньше, чем какому-нибудь столичному топ-менеджеру.

Наталья Кустинская

Ну и завершает наш список очаровательная Наталья Кустинская, у которой в «Иване Васильевиче» была всего одна яркая сцена — зато такая, которую мы цитируем и по сей день. Экспрессивное «Галочка, ты сейчас умрешь!» принесло Наталье 168 рублей — на эти деньги можно было купить разве что холодильник (и то немного добавив), ну или хорошенько отдохнуть в тех самых Гаграх.
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