Актеры, начавшие карьеру с фильмов для взрослых

Начинающим актёрам частенько приходится перебиваться проходными ролями и участием в массовке. Стать звездой сразу же после получения диплома удаётся единицам, а подавляющее большинство вчерашних студентов вынуждены зарабатывать любыми путями.

Актриса Любовь Тихомирова стала широко известна после участия в шоу «Слава Богу, ты пришёл!» и сериале «Воронины». Сейчас она востребованная исполнительница и выступает на сцене театра «Сатирикон». Однако определённая известность у неё была и в девяностых, хотя актриса вспоминать об этом не любит. Тогда, будучи выпускницей театрального вуза без опыта, она перебивалась нескромными фотосессиями и съёмками в фильмах сомнительного содержания, например, в комедии с эротическим сценами «Особенности русской бани» (1999).