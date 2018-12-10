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Актеры, начавшие карьеру с фильмов для взрослых 

Рамблер 1 час назад
Начинающим актёрам частенько приходится перебиваться проходными ролями и участием в массовке. Стать звездой сразу же после получения диплома удаётся единицам, а подавляющее большинство вчерашних студентов вынуждены зарабатывать любыми путями.
Актриса Любовь Тихомирова стала широко известна после участия в шоу «Слава Богу, ты пришёл!» и сериале «Воронины». Сейчас она востребованная исполнительница и выступает на сцене театра «Сатирикон». Однако определённая известность у неё была и в девяностых, хотя актриса вспоминать об этом не любит. Тогда, будучи выпускницей театрального вуза без опыта, она перебивалась нескромными фотосессиями и съёмками в фильмах сомнительного содержания, например, в комедии с эротическим сценами «Особенности русской бани» (1999).
Брутальный Игорь Лифанов часто играет бандитов, но когда-то и он засветился в фильме для взрослых «Забава 4» (1995). Сам он рассказывает, что согласился на съёмки, не зная содержания, а когда пришёл на площадку и узнал, в каком эпизоде предстоит сниматься, хотел отказаться, но не смог.
В каких фильмах дебютировали Евгения Крюкова и Мария Болтнева и что они думают об этих картинах, узнайте из ролика.
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