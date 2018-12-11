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Как Гердт не попал в «Миллион в брачной картине» 

Рамблер 59 минут назад
В дебютном фильме Всеволода Шиловского «Миллион в брачной картине» в ряде эпизодов появился Семён Фарада, и эти сцены стали одними из самых смешных и запоминающихся. Однако изначально на роль, доставшуюся Фараде, Шиловский хотел взять Зиновия Гердта. Гердт славился умением превратить даже крошечный эпизод в шедевр, так что режиссёр хотел заполучить его в фильм. По счастливому стечению обстоятельств, Зиновий Ефимович приехал отдохнуть в Одессу, где снимали комедию. Уговаривать звезду отправили импозантного Александра Ширвиндта. Тот рассказал Гердту и его невероятной гениальности и упомянул, что картину будут снимать на дорогую и дефицитную плёнку «Кодак», которая в Советском Союзе была редкостью. Гердт согласился. Каким-то образом создателям действительно удалось раздобыть пару сотен метров плёнки. Снимать кадры с Зиновием Ефимовичем предполагали в городском порту. Группа подготовилась тщательно, чтобы снять всё с одного дубля. Режиссёр операторы дали подробные объяснения одесситам, которым предстояло изображать праздную публику, расставили статистов по местам, отрепетировали, дождались выхода солнца и начали снимать. Увы, сцена не получилась.
Что помешало снять эпизод? Почему Гердт так и не принял участия в картине? Как встретили зрители «Миллион в брачной картине? Об этом расскажет ролик.
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