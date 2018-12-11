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Что стало со «звездным мальчиком» из киносказки 

Рамблер 56 минут назад
В 1983 году советские зрители увидели «Сказку о Звёздном мальчике», созданную по мотивам сказок Оскара Уайльда. Главную роль в нём сыграл юный актёр Павел Чернышёв. Белокурый подросток с выразительными чертами лица моментально влюбил себя всех школьниц страны. Павел никогда и не помышлял об актёрской стезе, он рос в обычной московской семье, далёкой от искусства. Он попался на глаза помощнику режиссёра, катаясь на катке. К тому моменту режиссёр Леонид Нечаев отсмотрел уже десятки мальчишек на роль Звёздного мальчика, но ему никто не подошёл. А вот 12-летний Чернышёв сразу же понравился Нечаеву, и съёмки стартовали. Позднее Павел говорил, что работать на площадке под руководством Леонида Нечаева было комфортно. У Нечаева уже был опыт работы с актёрами-детьми, ведь к тому времени уже вышли «Приключения Буратино» (1975), «Про Красную Шапочку» (1977), «Проданный смех» (1981).
Когда картину увидели зрители, на Павла обрушилась лавина славы. Но это не было парню в радость, он был совсем не готов к такой популярности. Письма, телефонные звонки, поклонницы, дежурившие возле подъезда, — всё это совсем не нравилось Чернышёву. Возникли проблемы и в школе: девочки поголовно влюблялись в Павла, а мальчишки ему завидовали и поэтому недолюбливали. Павел не захотел становится профессиональным актёром, поэтому после школы он получил инженерную специальность. Сейчас Павел Чернышёв занимается ритуальными услугами и не любит вспоминать о своём актёрском прошлом.
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