Почему Евгений Моргунов разругался с Гайдаем

Легендарная троица из комедий Леонида Гайдая не состоялась бы, не будь в ней Евгения Моргунова . К сожалению, актёрская жизнь Моргунова сложилась не лучшим образом, в семидесятые-восьмидесятые годы он довольствовался лишь эпизодами и сильно переживал из-за невостребованности.

Родился Евгений Моргунов в Москве в 1927 году. Когда началась война, подросток начал проситься на фронт, но 14-летнему Евгению отказали. Тогда он пошёл работать на завод. В 1943 году он написал письмо Сталину, где рассказал, что видит себя в искусстве. Как ни удивительно, но через некоторое время пришёл ответ, где от имени Сталина была просьба к руководству отпустить парня с производства. Моргунова зачислили в училище при театре Таирова, откуда он через год перевёлся во ВГИК на курс Сергея Герасимова . Герасимов же открыл Моргунову дорогу в кино: артист сыграл в картине маститого режиссёра «Молодая гвардия» (1948) вымышленного персонажа, предателя Стаховича. Ещё десять лет Моргунов снимался в средних фильмах, но 1961 год стал для него переломным. Именно тогда вышла комедийная короткометражка Леонида Гайдая «Самогонщики», где Евгений Моргунов впервые примерил на себя образ Бывалого, который стал его визитной карточкой.

Почему Гайдай и Моргунов разругались? Как сложилась личная жизнь актёра? Как пережил он последние годы? Узнайте об этом из видео.