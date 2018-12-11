Актеры, которые бесили коллег на съемках

Когда мы видим актёра в том или ином фильме, мы часто думаем, что и в жизни исполнитель похож на персонажа. Однако на самом деле всё далеко не так, и артисты, изображающие злодеев, в жизни могут быть милейшими людьми, а те, кто на экране предстаёт безупречными супергероями, в реальности могут оказаться несносными.

1. Шайа Лабаф начал карьеру ещё в подростковом возрасте, снимаясь в сериалах канала «Дисней». Потом последовали успешные роли в полнометражных фильмах, и Шайю стали называть многообещающей молодой голливудской звездой, «Трансформеры» (2007) закрепили его успех. Однако чуть позже произошло что-то навсегда изменившее жизнь артиста: Лабаф начал вести себя неадекватно, появлялся на публике в странном виде и регулярно скандалил. Кроме того, коллеги отмечали, что Шайя чрезмерно вживался в играемые роли: если по сюжету он дрался, то колотил коллег не на шутку, если персонаж был алкоголиком, Шайя напивался. Это обстоятельство создало ему репутацию сложного артиста.