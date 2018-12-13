Что случилось с актером Владиславом Галкиным

Как известно, актер Владислав Галкин скончался в феврале 2010 года. Тело Галкина в арендованной им квартире обнаружили его родственники. Довольно быстро была объявлена и причина смерти артиста — остановка сердца. Однако СМИ до сих пор не оставляют в покое эту тему, которая и в самом деле вызывает больше вопросов, чем ответов.

Алкогольная зависимость?

На сегодняшний день существуют по крайней мере 3 версии внезапной кончины актера. Согласно первой из них и самой распространенной, к смерти Владислава привела алкогольная зависимость. Сейчас ни для кого уже не является секретом тот факт, что Галкин регулярно злоупотреблял спиртным. Актер Владимир Гостюхин , который снимался вместе с Владиславом в сериале «Дальнобойщики», в интервью изданию «Собеседник» поведал о том, что его напарник «стал рабом алкоголя». Гостюхину даже иногда приходилось что называется «прикрывать» Галкина от режиссера.

Да и обстановка в съемной квартире, где нашли тело Владислава Галкина, также свидетельствовала о том, что незадолго до смерти артист употреблял спиртные напитки. В частности в комнате нашли пустую бутылку из-под коньяка, коробку из-под томатного сока и множество окурков в пепельнице. Патологоанатомы, исследовавшие тело актера заявляли о том, что организм Галкина был изношен многолетними возлияниями: увеличение селезенки, наличие жировых клеток в печени, гипертрофия миокарда.

Кроме того более детальная экспертиза показала в крови Галкина 3,2 промилле алкоголя. Как утверждают специалисты, это доза для человека смертельна. Поэтому именно спиртное и могло спровоцировать остановку сердца.

Нервное перенапряжение?

Однако отчим артиста Борис Галкин , с которым у Влада всегда были хорошие отношения, в программе «Человек и закон» заявил, что в январе 2010 года его пасынка госпитализировали в Боткинскую больницу. Там Галкин-младший провел не меньше 2-х недель с диагнозом «острый панкреатит». По словам Бориса Сергеевича, после выписки, руководствуясь рекомендациями врачей, Владислав перестал употреблять алкоголь и даже стал соблюдать диету.

В связи с этими обстоятельствами некоторые знакомые актера предположили, что причиной кончины Галкина могло стать банальное переутомление. Дело в том, что в последнее время, впрочем, как и всю свою жизнь, Владислав очень много трудился. Все тот же Гостюхин утверждал: «Он работал на износ». При этом Гостюхин назвал нервную систему рабочим инструментом актера, которую необходимо восстанавливать.

Наверняка не лучшим образом отразился на нервной системе Галкина и инцидент, который произошел в одном из столичных баров в 2009 году. Тогда актер открыл стрельбу из пневматического пистолета и ударил милиционера, прибывшего по вызову сотрудников заведения.

Или убийство?

Но Борис Галкин, отчим Владислава, рассказал в интервью телепередаче «Человек и закон», что не верит в естественную смерть пасынка. Он заявил, что Влада могли просто убить, причем из корыстных побуждений. Как уже было сказано выше, Борис Сергеевич был убежден, что в последнее время Владислав не употреблял алкоголь. Кроме того, по словам отчима, его приемный сын незадолго до гибели снял в банке крупную сумму денег в размере 136-ти тысяч долларов на ремонт квартиры. Однако при осмотре жилого помещения этих денежных средств найдено не было.

Мало того, Галкин-старший сообщил, что после получения Владиславом наличных он видел на лице сына кровоподтеки и ссадины, а на телефон актера приходили СМС с текстом угрожающего содержания. Тем не менее факты, приведенные Борисом Галкиным, до сих пор ничем не подтверждены. Поэтому официальной причиной смерти 38-летнего Владислава и по сей день считается острая сердечная недостаточность.