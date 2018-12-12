Какими стали герои боевиков девяностых 

В восьмидесятых годах отечественные киноманы открыли для себя голливудское кино. Новые боевики, которые были так популярны в то время, становились хитами, а актёры, снявшиеся в них, были не просто звёздами, а примерами для подражания. А что же стало с героями тех лент сейчас?
1. Стивен Сигал, 66 лет.
2. Мел Гибсон, 62 года.
3. Микки Рурк, 66 лет.
4. Антонио Бандерас, 58 лет.
5. Чак Норрис, 78 лет.
6. Джейм Белуши, 64 года.
7. Уэсли Снайпс, 56 лет.
8. Курт Рассел, 67 лет.
9. Кевин Костнер, 63 года.
10. Эрик Робертс, 62 года.
11. Киану Ривз, 54 года.
12. Кристофер Ламберт, 61 год.
13. Джон Уилсон, 64 года.
14. Синтия Ротрок, 61 год.
15. Жан-Поль Бельмондо, 85 лет.
16. Дольф Лундгрен, 60 лет.
17. Халк Хоган, 65 лет.
18. Рутгер Хауэр, 74 года.
19. Кэри-Хироюки Тагава, 68 лет.
20. Брюс Уиллис, 63 года.
21. Джет Ли, 55 лет.
22. Том Беренджер, 69 лет.
23. Майкл Дудикофф, 64 года.
24. Жан Рено, 70 лет.
25. Боло Йен, 72 года.
26. Марк Дакаскос, 54 года.
27. Пирс Броснан, 65 лет.
28. Джеки Чан, 64 года.
29. Жан-Клод Ван Дамм, 58 лет.
30. Сильвестр Сталлоне, 72 года.
31. Арнольд Шварценеггер, 71 год.