Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Смолфут
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Робин Гуд: Начало
Боевик, Приключение, Триллер
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Всё или ничего
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Апгрейд
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Суспирия
Триллер, Фэнтези, Ужасы
Купить билет
Заповедник
Комедия
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Братья Систерс
Вестерн, Боевик, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Холодная война
Исторический, Мелодрама, Драма
Купить билет
Проводник
Мистика, Триллер, Ужасы
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
МУЛЬТ в кино. Выпуск 86. Самые тёплые серии!
Мультфильм
Купить билет
Вдовы
Триллер, Мелодрама, Криминальный
Купить билет

Какими стали герои боевиков девяностых 

Рамблер 1 час назад
В восьмидесятых годах отечественные киноманы открыли для себя голливудское кино. Новые боевики, которые были так популярны в то время, становились хитами, а актёры, снявшиеся в них, были не просто звёздами, а примерами для подражания. А что же стало с героями тех лент сейчас?
1. Стивен Сигал, 66 лет.
2. Мел Гибсон, 62 года.
3. Микки Рурк, 66 лет.
4. Антонио Бандерас, 58 лет.
5. Чак Норрис, 78 лет.
6. Джейм Белуши, 64 года.
7. Уэсли Снайпс, 56 лет.
8. Курт Рассел, 67 лет.
9. Кевин Костнер, 63 года.
10. Эрик Робертс, 62 года.
11. Киану Ривз, 54 года.
12. Кристофер Ламберт, 61 год.
13. Джон Уилсон, 64 года.
14. Синтия Ротрок, 61 год.
15. Жан-Поль Бельмондо, 85 лет.
16. Дольф Лундгрен, 60 лет.
17. Халк Хоган, 65 лет.
18. Рутгер Хауэр, 74 года.
19. Кэри-Хироюки Тагава, 68 лет.
20. Брюс Уиллис, 63 года.
21. Джет Ли, 55 лет.
22. Том Беренджер, 69 лет.
23. Майкл Дудикофф, 64 года.
24. Жан Рено, 70 лет.
25. Боло Йен, 72 года.
26. Марк Дакаскос, 54 года.
27. Пирс Броснан, 65 лет.
28. Джеки Чан, 64 года.
29. Жан-Клод Ван Дамм, 58 лет.
30. Сильвестр Сталлоне, 72 года.
31. Арнольд Шварценеггер, 71 год.
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жюльет Бинош возглавит жюри Берлинале
Ирина Горбачева: «Мне хочется пожить для себя»
5 шуток о России из «Симпсонов»
Фанаты Marvel просят NASA спасти Тони Старка
Нагиев назвал «шкурой» сорвавшего съемки Шнурова
Видео
00:26
Сталлоне закончил съемки в «Рэмбо»
Актеры
03:58
Судьба детей из популярных реклам и фильмов 90-х
ТВ
01:21
Что стало с главными героями сериала «Марш Турецкого»
Актеры
10:51
Какими стали герои боевиков девяностых
Актеры
02:16
Мультики, которые не стоит показывать детям
Фильмы
05:00
Отличные трейлеры, обернувшиеся ужасными фильмами
Фильмы
10:48
Лучшие сериальные новинки года
Сериалы
02:52
Леонид Быков взял историю Ромео и Маши из жизни
Фильмы
04:28
Почему Евгений Моргунов разругался с Гайдаем
Актеры
00:23
Светлакову — 41! Как артист чуть не пошел в спорт
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение