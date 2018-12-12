Какими стали герои боевиков девяностых

В восьмидесятых годах отечественные киноманы открыли для себя голливудское кино. Новые боевики, которые были так популярны в то время, становились хитами, а актёры, снявшиеся в них, были не просто звёздами, а примерами для подражания. А что же стало с героями тех лент сейчас?

6. Джейм Белуши, 64 года.

7. Уэсли Снайпс, 56 лет.

18. Рутгер Хауэр, 74 года.

19. Кэри-Хироюки Тагава, 68 лет.

25. Боло Йен, 72 года.