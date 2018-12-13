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Как Казаков отказался от Даля и взял Костолевского 

Рамблер 1 час назад
Когда Михаил Казаков задумал снимать фильм «Безымянная звезда» (1978), в главной роли он видел только Олега Даля. В тот момент Даль был нарасхват, режиссёры мечтали с ним работать, а вот сам артист роли выбирал придирчиво. Однако предложение Казакова он принял и начал сниматься. Но довольно быстро выяснилось, что у Казакова и Даля очень разное видение персонажа, поэтому Олег от роли отказался, а Михаилу пришлось искать нового исполнителя. И тогда выбор пал на Сергея Юрского.
Михаил Казаков оценил Юрского в картине Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» (1961). Эта комедия о перевоспитании пещерного человека советским обществом, где Сергей сыграл главную роль, не пришлась по вкусу цензорам, так что её надолго положили на полку, а сам Юрский попал в опалу. Неблагожелательное отношение киночиновников к Сергею Юрскому стало серьёзными препятствием для Казакова, поскольку актёра на роль в «Безымянной звезде» не утвердили.
Михаил Казаков отчаялся и подумывал сам сыграть персонажа. На помощь режиссёру пришёл актёр Григория Лямпе, игравший в ленте небольшую роль. Он предложил попробовать молодого, но уже популярного Игоря Костолевского. Он уже сверкнул в лентах «Звезда пленительного счастья», «Ася», «И это всё о нём» и был хорошо известен. Попробовав Костолевского, Казаков понял, что всё встало на свои места и фильм состоится.
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