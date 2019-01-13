Почему Владимир Гостюхин начал новую жизнь в 50

Владимир Гостюхин — один из самых востребованных актёров старшего поколения, в 72 года он снимается так много, что ему могут позавидовать более молодые коллеги. Однако удача сопутствовала Владимиру Васильевичу не всегда.

После школы Гостюхин выбрал профессию радиотехника. Он работал на стадионе родного Свердловска, дослужившись до должности главного энергетика, но потом увлёкся театром и уехал в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. В училище студент был на хорошем счету, но перед получением диплома произошёл инцидент, чуть не поставивший крест на актёрской карьере Гостюхина. Его пригласил сняться в фильме «Был месяц май» режиссёр Марлен Хуциев , Владимир воспользовался шансом и дебютировал в кино. Но со съёмок он вернулся поздно и опоздал на выпускной спектакль, где играл главную роль. К счастью, декан отнёсся к артисту с пониманием, так что диплом он всё-таки получил.

Окончив учёбу, молодой артист попал в театр Советской (сейчас Российской) армии, где целых шесть лет для него не было крупных ролей, поэтому артист вынужден был подрабатывать реквизитором-мебельщиком.

Смотрите видео и узнайте, как решал свои проблемы Владимир Гостюхин, как сложилась его личная жизнь и чем он занимается сейчас.