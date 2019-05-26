Актрисы фильмов для взрослых с высшим образованием

А красотка Шай Лав профессионал в области финансового учета. Более того, она и сейчас организует тематические семинары, консультирует по вопросам финансов и даже пишет книги на эту тему. Успешно совмещая это в своем плотном графике со съемками в откровенном кино. Ну должно же быть у человека хобби для души?!

6/6 А красотка Шай Лав профессионал в области финансового учета. Более того, она и сейчас организует тематические семинары, консультирует по вопросам финансов и даже пишет книги на эту тему. Успешно совмещая это в своем плотном графике со съемками в откровенном кино. Ну должно же быть у человека хобби для души?!

Эй Джи Бейли начала сниматься в фильмах для взрослых, чтобы заработать на учебу. Заработала и получила степень бакалавра в антропологии. Девушка даже успела поработать в престижном Сент-Э́ндрюсском университете, но все равно вернулась в индустрию порно - таков был зов ее сердца.

5/6 Эй Джи Бейли начала сниматься в фильмах для взрослых, чтобы заработать на учебу. Заработала и получила степень бакалавра в антропологии. Девушка даже успела поработать в престижном Сент-Э́ндрюсском университете, но все равно вернулась в индустрию порно - таков был зов ее сердца.

Эйша Карера с блеском закончила школу и даже получила грант на изучение экономики и японского языка! К 15 годам она дважды музицировала в Карнеги-холле на фортепиано и вообще была примерной девочкой, пока не стала подрабатывать стриптизом и съемками в порнофильмах. Дело пошло в гору, так что судьба Эйши нашла ее сама собой.

4/6 Эйша Карера с блеском закончила школу и даже получила грант на изучение экономики и японского языка! К 15 годам она дважды музицировала в Карнеги-холле на фортепиано и вообще была примерной девочкой, пока не стала подрабатывать стриптизом и съемками в порнофильмах. Дело пошло в гору, так что судьба Эйши нашла ее сама собой.

Аликс мечтала стать такой же раскрепощенной, как модели со страниц Playboy. Когда девушка узнала о ресурсах, на которых девушки зарабатывают с помощью вебкамеры, она тоже решила попробовать. Дела пошли в гору, ее ролики приносили доход, а просмотры постоянно росли. Ну как тут вернуться в скучный офис?

3/6 Аликс мечтала стать такой же раскрепощенной, как модели со страниц Playboy. Когда девушка узнала о ресурсах, на которых девушки зарабатывают с помощью вебкамеры, она тоже решила попробовать. Дела пошли в гору, ее ролики приносили доход, а просмотры постоянно росли. Ну как тут вернуться в скучный офис?

А у Аликс Линкс есть степень MBA в сфере интернет-маркетинга, а также окончила колледж по специальности связи с общественностью. Но с работой не ладилось: поначалу она долго не могла найти подходящую вакансию, а затем достаточно быстро увольнялась. Но главная проблема была не в деньгах - просто она хотела заниматься другим.

2/6 А у Аликс Линкс есть степень MBA в сфере интернет-маркетинга, а также окончила колледж по специальности связи с общественностью. Но с работой не ладилось: поначалу она долго не могла найти подходящую вакансию, а затем достаточно быстро увольнялась. Но главная проблема была не в деньгах - просто она хотела заниматься другим.

У красавицы Ти Джей Харт целых 3 высших: по психологии, социологии и искусству. А в юности она выступала за олимпийскую сборную США по плаванию. И вообще была образцом для подражания примерно лет до тридцати. Пока не решила, что зарабатывать на жизнь можно и съемками с фильмах для взрослых. В чем тоже преуспела.

1/6 У красавицы Ти Джей Харт целых 3 высших: по психологии, социологии и искусству. А в юности она выступала за олимпийскую сборную США по плаванию. И вообще была образцом для подражания примерно лет до тридцати. Пока не решила, что зарабатывать на жизнь можно и съемками с фильмах для взрослых. В чем тоже преуспела.

Актрисы, которые преуспели не только в жанре взрослого кино.

У красавицы Ти Джей Харт целых 3 высших: по психологии, социологии и искусству. А в юности она выступала за олимпийскую сборную США по плаванию. И вообще была образцом для подражания примерно лет до тридцати. Пока не решила, что зарабатывать на жизнь можно и съемками с фильмах для взрослых. В чем тоже преуспела.

А у Аликс Линкс есть степень MBA в сфере интернет-маркетинга, а также окончила колледж по специальности связи с общественностью. Но с работой не ладилось: поначалу она долго не могла найти подходящую вакансию, а затем достаточно быстро увольнялась. Но главная проблема была не в деньгах — просто она хотела заниматься другим. Аликс мечтала стать такой же раскрепощенной, как модели со страниц Playboy. Когда девушка узнала о ресурсах, на которых девушки зарабатывают с помощью вебкамеры, она тоже решила попробовать. Дела пошли в гору, ее ролики приносили доход, а просмотры постоянно росли. Ну как тут вернуться в скучный офис?

Эйша Карера с блеском закончила школу и даже получила грант на изучение экономики и японского языка! К 15 годам она дважды музицировала в Карнеги-холле на фортепиано и вообще была примерной девочкой, пока не стала подрабатывать стриптизом и съемками в порнофильмах. Дело пошло в гору, так что судьба Эйши нашла ее сама собой.

Эй Джи Бейли начала сниматься в фильмах для взрослых, чтобы заработать на учебу. Заработала и получила степень бакалавра в антропологии. Девушка даже успела поработать в престижном Сент-Э́ндрюсском университете, но все равно вернулась в индустрию порно — таков был зов ее сердца.

А красотка Шай Лав профессионал в области финансового учета. Более того, она и сейчас организует тематические семинары, консультирует по вопросам финансов и даже пишет книги на эту тему. Успешно совмещая это в своем плотном графике со съемками в откровенном кино. Ну должно же быть у человека хобби для души?!